Бурятия вложила 380 млн в восстановление Старобешевского района ДНР

У местных жителей появилась присказка «буряты и греки – друзья навеки»
В развитие подшефного Старобешевского района Донецкой Народной Республики Бурятия вложила 380 млн рублей. Средства направлены на восстановление транспортной и социальной инфраструктуры.
Информация прозвучала сегодня на внеочередной сессии Народного Хурала, где рассматривают кандидатов на посты зампредов правительства Бурятии.
Так, Игорь Зураев, который вновь претендует на должность главы полномочного представительства Бурятии при президенте РФ, отчитался о том, какая помощь была оказана Старобешевскому району.
- С начала СВО были актуализированы задачи. С весны полпредство включилось в работу по поддержке наших военнослужащих. С конца мая была оказана честь нашей рабочей группе – восстановление инфраструктуры Донбасса. И на сегодня наша работа уже оценена жителями подшефного района, - сказал Игорь Зураев.
Старобешевский район - сельский, пригородный к Донецку, с населением около 50 тысяч жителей. Представители Бурятии и местная администрация составили перечень первоочередных мероприятий. В первую очередь упор был сделан на учреждения образования. Определено, что из 20 школ и 20 детсадов капитальный ремонт необходим четырём школам и пяти детсадам.
- Мы выполнили всю заявку на приобретение учебников для образования подшефного района. Мы одними из первых завезли эти учебники на Донбасс. Поставлены 286 компьютеров, это 20 компьютерных классов, а также спортивный инвентарь, - сообщил Игорь Зураев.
Он добавил, что оказываемая Бурятией помощь в том числе повлияла на мнение жителей, которые проголосовали за присоединение к России на недавнем референдуме.
Летом на озере Байкал в Бурятии отдохнули 98 детей из Старобешевского района. По словам Зураева, теперь на классных часах дети из этого района изучают Байкал, Бурятию, её культуру и обычаи.
- Даже появился такой слоган. Население подшефного района – это в основном исторические греки, которые ещё во времена Екатерины II приехали по приглашению осваивать земли. Но вот сейчас жители говорят: «Буряты и греки – друзья навеки», - рассказал Игорь Зураев.
О том, какое финансирование Бурятия выделит в следующем году, пока нет определённости. Вопрос в ближайшее время решат глава Бурятии Алексей Цыденов и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия взяла шефство над Старобешевским районом в июне. Соответствующее соглашение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в ДНР.
- Сейчас наша страна помогает ДНР и ЛНР, а также и другим освобождённым территориям. За регионами России закрепляются территории, которым регионы помогают восстанавливаться. За нами Старобешевский район, - пояснил тогда Алексей Цыденов.
Сразу же Бурятия передала самосвал «КамАЗ», грузовой автомобиль с краном-манипулятором, одну пассажирскую «Газель» и 30 компьютеров. «От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе, что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы», - отметил Алексей Цыденов.
В июле Старобешевский район получил от Бурятии школьные автобусы, а вскоре очередной груз гуманитарной помощи – более пяти тонн лакокрасочных материалов. Строители из Бурятии помогли подготовить к новому учебному году школы и детские сады, а также ведут ремонт многоквартирных домов и дорог.
Бурятия вложила 380 млн в восстановление Старобешевского района ДНР
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