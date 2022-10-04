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Бурятия ремонтирует дороги в подшефном районе ДНР

Бурятия ремонтирует дороги в подшефном районе ДНР
Общество,  Фото:ДНР Онлайн
Специалисты ремонтируют дороги и детские площадки

Бурятия продолжает помогать в восстановлении подшефному Старобешевскому району Донецкой Народной Республики. Сейчас помощь оказывается в выполнении текущего ремонта дорог.

- В посёлке Новый Свет завершаются работы по текущему ремонту дорог. Кроме того, выполняются работы по планированию и выравниванию территории и монтажа ограждения новой детской игровой площадки, - сообщается на официальном сайте ДНР.

Недавно Старобешевский район посетил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Он анонсировал открытие в ближайшее время в Старобешево завода по производству и розливу питьевой воды. Также обещал уделить особое внимание ремонту больниц и поликлиник и обеспечению медицинских объектов передовым оборудованием.

В свою очередь, руководитель районной администрации Николай Михайлов рассказал о помощи, которую оказывает территории Республика Бурятия.

- Хочу выразить благодарность руководству этого российского региона за эту огромную поддержку: в этом году строители из Бурятии помогли подготовить к новому учебному году школы и детские сады, а также ведут ремонт многоквартирных домов и дорог, — подчеркнул Виталий Хоценко.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия взяла шефство над Старобешевским районом в июне. Соответствующее соглашение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в ДНР.

- Сейчас наша страна помогает ДНР и ЛНР, а также и другим освобождённым территориям. За регионами России закрепляются территории, которым регионы помогают восстанавливаться. За нами Старобешевский район, - пояснил тогда Алексей Цыденов.

В рамках соглашения Бурятия взялась ремонтировать дороги, а также школы, оказать помощь в подготовке к зиме, с поставками оргтехники и пр. Сразу же Бурятия передала самосвал «КамАЗ», грузовой автомобиль с краном-манипулятором, одну пассажирскую «Газель» и 30 компьютеров. «От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе, что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы», - отметил Алексей Цыденов.

В июле Старобешевский район получил от Бурятии школьные автобусы, а вскоре очередной груз гуманитарной помощи – более пяти тонн лакокрасочных материалов. Помощь теперь оказывается регулярно.

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