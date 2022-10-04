Бурятия ремонтирует дороги в подшефном районе ДНР

Специалисты ремонтируют дороги и детские площадки
Бурятия продолжает помогать в восстановлении подшефному Старобешевскому району Донецкой Народной Республики. Сейчас помощь оказывается в выполнении текущего ремонта дорог.
- В посёлке Новый Свет завершаются работы по текущему ремонту дорог. Кроме того, выполняются работы по планированию и выравниванию территории и монтажа ограждения новой детской игровой площадки, - сообщается на официальном сайте ДНР.
Недавно Старобешевский район посетил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Он анонсировал открытие в ближайшее время в Старобешево завода по производству и розливу питьевой воды. Также обещал уделить особое внимание ремонту больниц и поликлиник и обеспечению медицинских объектов передовым оборудованием.
В свою очередь, руководитель районной администрации Николай Михайлов рассказал о помощи, которую оказывает территории Республика Бурятия.
- Хочу выразить благодарность руководству этого российского региона за эту огромную поддержку: в этом году строители из Бурятии помогли подготовить к новому учебному году школы и детские сады, а также ведут ремонт многоквартирных домов и дорог, — подчеркнул Виталий Хоценко.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия взяла шефство над Старобешевским районом в июне. Соответствующее соглашение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в ДНР.
- Сейчас наша страна помогает ДНР и ЛНР, а также и другим освобождённым территориям. За регионами России закрепляются территории, которым регионы помогают восстанавливаться. За нами Старобешевский район, - пояснил тогда Алексей Цыденов.
В рамках соглашения Бурятия взялась ремонтировать дороги, а также школы, оказать помощь в подготовке к зиме, с поставками оргтехники и пр. Сразу же Бурятия передала самосвал «КамАЗ», грузовой автомобиль с краном-манипулятором, одну пассажирскую «Газель» и 30 компьютеров. «От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе, что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы», - отметил Алексей Цыденов.
В июле Старобешевский район получил от Бурятии школьные автобусы, а вскоре очередной груз гуманитарной помощи – более пяти тонн лакокрасочных материалов. Помощь теперь оказывается регулярно.
Бурятия ремонтирует дороги в подшефном районе ДНР
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Специалисты ремонтируют дороги и детские площадки
Это стало возможным благодаря сервису «Забытые вещи»
За неделю они покусали всего восемь человек
Мероприятие приурочили ко Дню музыки
Мероприятие состоится в ноябре этого года
Фестиваль завершится большим гранд-ёхором
В Улан-Удэ до +6 градусов
В столице Бурятии состоятся два гала-концерта
В прошлом году победу одержала сборная Бурятии
Названы финалисты межрегионального детского конкурса исполнителей эстрадной песни
Победитель сможет записать свою песню в студии и получит промо-поддержку
Также команда ВВО стала лучшей в открытом кубке
В Улан-Удэ пройдёт гала-концерт оркестров и ансамблей образовательных учреждений республики
В экспозиции представлены работы Ильи Алтаева
Торжественная церемония состоится в среду, 5 октября