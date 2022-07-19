Очередная партия гуманитарной помощи пришла в Старобешевский район ДНР от Бурятии
Старобешевский район Донецкой Народной Республики, который с недавнего времени «опекает» Бурятия, получил очередной груз гуманитарной помощи. На этот раз из Бурятии пришло более пяти тонн лакокрасочных материалов. Они нужны для внутренних и наружных ремонтных работ в образовательных учреждениях.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия «взяла шефство» над Старобешевским районом в июне. Соответствующее соглашение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в ДНР.
- Сейчас наша страна помогает ДНР и ЛНР, а также и другим освобождённым территориям. За регионами России закрепляются территории, которым регионы помогают восстанавливаться. За нами Старобешевский район, - пояснил Алексей Цыденов.
В рамках соглашения Бурятия будет помогать ремонтировать дороги, а также школы, также из республики придёт помощь с подготовкой к зиме, с поставками оргтехники и пр. Сразу же Бурятия передала самосвал «КамАЗ», грузовой автомобиль с краном-манипулятором, одну пассажирскую «Газель» и 30 компьютеров. «От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе, что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы», - отметил Алексей Цыденов.
Позже Старобешевский район получил от Бурятии ещё несколько грузов, в том числе школьные автобусы.
Отметим, финансирование помощи Старобешевскому району ДНР происходит за счёт бюджета Бурятии, за счёт спонсорской помощи, а также за счёт поддержки федерального бюджета.
Бурятия отправила в ДНР пять тонн лакокрасочных материалов
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