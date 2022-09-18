Улан-Удэстальмост сохранит рабочие места за добровольцами батальона «Байкал»

На период участия в специальной военной операции за работником будет сохраняться полная заработная плата



Крупнейшее предприятие республики Улан-Удэстальмост объявило об адресной мере поддержки для сотрудников, изъявивших желание вступить в именной батальон «Байкал». На период участия в специальной военной операции за работником будет сохраняться полная заработная плата.



Кроме того, завод осуществляет приём на работу сотрудников из числа безработных, состоящих на учёте в Центре занятости населения. Помимо сохранения рабочего места для трудоустроенных из числа безработных, предприятие готово оплачивать ежемесячно заработную плату в размере МРОТ в Бурятии.



- Мы уважаем решение тех работников, которые хотят присоединиться к военнослужащим и защищать интересы Родины. Мы хотим выразить поддержку и обозначить свою позицию – мы за свою страну, мы за нашу Российскую армию. Поэтому разработали свою меру поддержки, чтобы участвовать в судьбоносных событиях, которые сейчас определяют будущее нашей страны, - отметила генеральный директор ООО «Улан-Удэстальмост» Вера Лукашенок.



Данная мера поддержки разработана предприятием дополнительно к тем мерам, которые обеспечивает государство.



В республике продолжается формирование именного батальона «Байкал». Всем добровольцам, которые войдут в состав батальона полагаются социальные льготы и меры поддержки, а также денежное довольствие. Для всех категорий военнослужащих :



- Единовременная выплата от Республики Бурятия - 200 000 р.;

- Доплата за участие в активных наступательных действиях - до 240 000 р. в месяц



Денежное довольствие составляет:



1. Рядовой от 145 351 р.,

2. Сержант от 159 839 р.;

3. Прапорщик от 162 028 р.,

4. Лейтенант от 185 403 р.



Единовременная выплата 200 тыс рублей зачисляется на основании списков военного комиссариата или воинской части на лицевой счёт, открытый в банке. Дополнительно обращаться с заявлением и представлять какой-либо пакет документов не требуется.



В целях оказания поддержки по всем жизненным вопросам семьям военнослужащих и добровольцев организовано патронатное сопровождение их семей. Организована работа колл-центра по номеру телефона: 8 (3012) 37-93-00. Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без перерыва).



Детям военнослужащих и добровольцев – участников спецоперации, полагается предусмотрено зачисление во внеочередном порядке в детские сады и школы, а также в организации отдыха и оздоровления.



Для добровольцев, которые работают в республиканских и муниципальных органах и организациях, на время службы по контракту :



- Сохраняется рабочее место за работником, на всё время контракта плюс три месяца.



- На срок действия контракта, помимо всех положенных выплат от Минобороны, дополнительно от республики обеспечивается ежемесячная выплата в размере среднего заработка с места работы.



- По желанию добровольца он сразу включается в кадровый резерв республиканских и муниципальных органов.



В отношении участников специальной военной операции приостанавливаются все исполнительные производства. Участники специальной военной операции имеют право на реабилитацию в республиканском госпитале для ветеранов войн.

