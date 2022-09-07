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В Забайкальском крае открылся крупнейший сухопутный зерновой терминал

В Забайкальском крае открылся крупнейший сухопутный зерновой терминал
Экономика,  Фото:администрация Забайкальского района
Пропускная способность терминала – до 8 млн тонн зерна в год

6 сентября состоялась торжественная церемония открытия (запуска в эксплуатацию) Забайкальского Зернового Терминала (ЗЗТ). Об этом сообщила администрация Забайкальского района Забайкальского края.

Этот объект - первый в мире и самый мощный на сегодня в стране специализированный зерновой железнодорожный терминал Забайкальск-Маньчжурия с пропускной способностью до 8 млн тонн зерна в год. ЗЗТ является важным инвестиционным проектом международного значения, обеспечивающий самый выгодный и короткий путь для зерна с Урала, Сибири и Дальнего Востока в Китай. Теперь доставка продовольствия до любой точки в Китае будет занимать 2-3 недели, против сегодняшних 3 месяцев морской доставки.

Присутствующий на открытии председатель Заксобрания Забайкалья Юрий Кон рассказал, что терминал позволил создать 200 рабочих мест.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее специалисты по строительному надзору провели итоговую проверку терминала. По словам заместителя начальника отдела Госинспекции региона Павла Куклина, инспекторы в ходе итоговой проверки не выявили нарушений на объекте, терминал полностью соответствует проектной документации. 

зерно

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