В Забайкальске построили первый зерновой железнодорожный терминал

Экономика, Фото: пресс-служба Госинспекции Забайкалья

Он займётся экспортом зерна в Китай



В Забайкалье специалисты по строительному надзору провели итоговую проверку первого зернового железнодорожного терминала в посёлке Забайкальск.



- Инспекторы в ходе итоговой проверки не выявили нарушений на объекте, терминал полностью соответствует проектной документации, и застройщику выдано соответствующее заключение, - сообщил заместитель начальника отдела Госинспекции региона Павел Куклин.



Первый зерновой железнодорожный терминал займётся экспортом зерна в Китай. Главная особенность объекта заключается в выполнении перевалки зерна с вагонов используемой в России широкой колеи на узкую колею, проложенную в Китае. Ранее прямые поставки с специализированной перегрузкой были невозможны из-за различий в ширине железнодорожной колеи и отсутствия профессиональной инфраструктуры.



Для выполнения перегрузки предусмотрены приёмное и отпускное устройства, а также норийные вышки. Для кратковременного хранения партий зерна в случае неравномерной подачи вагонов под загрузку, предусмотрены металлические силоса вместимостью 5000 тонн.



Проект направлен на практическую реализацию сопряжения строительства Евразийского экономического союза и экономического пояса проекта «Шёлковый путь», сообщает пресс-служба государственной инспекции Забайкалья.

