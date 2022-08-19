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В Забайкальске построили первый зерновой железнодорожный терминал

В Забайкальске построили первый зерновой железнодорожный терминал
Экономика,  Фото:пресс-служба Госинспекции Забайкалья
Он займётся экспортом зерна в Китай

В Забайкалье специалисты по строительному надзору провели итоговую проверку первого зернового железнодорожного терминала в посёлке Забайкальск.

- Инспекторы в ходе итоговой проверки не выявили нарушений на объекте, терминал полностью соответствует проектной документации, и застройщику выдано соответствующее заключение, - сообщил заместитель начальника отдела Госинспекции региона Павел Куклин.

Первый зерновой железнодорожный терминал займётся экспортом зерна в Китай. Главная особенность объекта заключается в выполнении перевалки зерна с вагонов используемой в России широкой колеи на узкую колею, проложенную в Китае. Ранее прямые поставки с специализированной перегрузкой были невозможны из-за различий в ширине железнодорожной колеи и отсутствия профессиональной инфраструктуры.

Для выполнения перегрузки предусмотрены приёмное и отпускное устройства, а также норийные вышки. Для кратковременного хранения партий зерна в случае неравномерной подачи вагонов под загрузку, предусмотрены металлические силоса вместимостью 5000 тонн.

Проект направлен на практическую реализацию сопряжения строительства Евразийского экономического союза и экономического пояса проекта «Шёлковый путь», сообщает пресс-служба государственной инспекции Забайкалья.
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