Он займётся экспортом зерна в Китай
В Забайкалье специалисты по строительному надзору провели итоговую проверку первого зернового железнодорожного терминала в посёлке Забайкальск.
- Инспекторы в ходе итоговой проверки не выявили нарушений на объекте, терминал полностью соответствует проектной документации, и застройщику выдано соответствующее заключение, - сообщил заместитель начальника отдела Госинспекции региона Павел Куклин.
Первый зерновой железнодорожный терминал займётся экспортом зерна в Китай. Главная особенность объекта заключается в выполнении перевалки зерна с вагонов используемой в России широкой колеи на узкую колею, проложенную в Китае. Ранее прямые поставки с специализированной перегрузкой были невозможны из-за различий в ширине железнодорожной колеи и отсутствия профессиональной инфраструктуры.
Для выполнения перегрузки предусмотрены приёмное и отпускное устройства, а также норийные вышки. Для кратковременного хранения партий зерна в случае неравномерной подачи вагонов под загрузку, предусмотрены металлические силоса вместимостью 5000 тонн.
Проект направлен на практическую реализацию сопряжения строительства Евразийского экономического союза и экономического пояса проекта «Шёлковый путь», сообщает пресс-служба государственной инспекции Забайкалья.
В Забайкальске построили первый зерновой железнодорожный терминал
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 19.08.2022
Оба города вновь одержали победу во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов
Новогодний городок подорожал примерно на 20%
На фоне ажиотажного спроса в начале весны жители Бурятии закупились некоторыми товарами впрок, и теперь спрос и цены упали
Всего планируется выделить более двух миллионов рублей
Экономика, 16.08.2022
Несмотря на то, что оптовая цена снизилась почти в два раза, розничная не меняется
Экономика, 16.08.2022
Дорожники уже демонтировали старые бордюрные камни
Экономика, 15.08.2022
В рейтинге регионов ДФО по зарплатным ожиданиям кандидатов Бурятия занимает последнее место
Экономика, 13.08.2022
Дорогу не могут ввести в эксплуатацию уже два года
Экономика, 12.08.2022
Выросли цены на полёт эконом-классом, подешевели огурцы и капуста
Экономика, 12.08.2022
Идёт ремонт 29 участков
Экономика, 11.08.2022
Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в трёх районах
Экономика, 11.08.2022
Генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолёты России» госкорпорации Ростех Алексей Козлов дал большое интервью «Байкал-Daily»
Экономика, 10.08.2022
Бурятия заняла неплохое 13-е место в рейтинге инвестиционного климата
Экономика, 09.08.2022
Первое заседание проведут в октябре
Экономика, 05.08.2022
Формируется госзаказ на строительство самолётов для Дальнего Востока