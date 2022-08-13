Дорогу не могут ввести в эксплуатацию уже два года
Недавно МУ «Улан-Удэстройзаказчик» объявило любопытную закупку. Торги связаны с устранением недостатков (дефектов) по новой автомобильной дороге от 102 до 118 квартала в Улан-Удэ. На эти работы выделили 27,4 млн бюджетных рублей.
Дорогу начали строить совсем недавно, в 2020 году, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Она обошлась бюджету в 105 миллионов рублей.
Однако прокурорская проверка выявила, что её построили с нарушениями. Сумма причинённого ущерба составила 22,3 млн рублей. По результатам проверки следственным органом возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, расследование пока не завершено.
В комитете по строительству «Байкал-Daily» дали разъяснения по поводу выделения 27 млн на новенькую дорогу. Выяснилось, что с предыдущей подрядной организацией был расторгнут муниципальный контракт по причине неисполнения условий контракта - работы были с большим количеством замечаний к качеству выполненных работ.
- В связи с недобросовестностью подрядной организации данный участок дороги до сих пор не принят и не введён в эксплуатацию. Некачественные работы не оплачивались. На основании вышеизложенного была по результатам конкурсной процедуры была определена другая подрядная организация, которая переделывает некачественно выполненные работы, - прокомментировали в комитете по строительству.
Раньше дорогу строила подрядная организация ООО «Байкалтехстрой», сейчас работы выполняет ООО «СК Олимп».
В Улан-Удэ продолжается эпопея с новой, но дефектной дорогой
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