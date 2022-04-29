Прокуратура Бурятии выявила 180 нарушений при реализации нацпроектов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Таковы итоги надзорной деятельности за первый квартал этого года



Прокуратура Бурятии подвела итоги надзорной деятельности в сфере реализации национальных проектов. За первый квартал 2022 года прокурорами выявлено 180 нарушений закона, из них 161 – при реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Цифровая экономика», внесено 48 представлений. По актам прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 41 лицо.



Вмешательства прокуроров потребовали факты ненадлежащего исполнения контрактов, приёмки невыполненных и не соответствующих условиям контрактов работ, ненадлежащего использования оборудования, изменения существенных условий контрактов.



В частности, прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела проверку по факту ненадлежащего исполнения контракта по строительству автомобильной дороги от 102 до 118 кварталов. Сумма причинённого ущерба составила 22,3 млн рублей. По результатам проверки следственным органом возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, расследование не завершено.



По инициативе прокурора Иволгинского района руководитель управления капитального строительства правительства Бурятии привлечён к административной ответственности за изменение условий контракта в виде штрафа. Должностным лицом заключено незаконное дополнительное соглашение об увеличении размера авансового платежа при исполнении подрядчиком государственного контракта по строительству школы.



После вмешательства прокурора Еравнинского района обеспечено надлежащее исполнение контракта на поставку модульного здания медицинского назначения.



Надзорные мероприятия продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

