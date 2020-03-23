 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Марта

22 Марта

Популярное

В Улан-Удэ дорожный ремонт будет проводиться на 27 объектах

В Улан-Удэ дорожный ремонт будет проводиться на 27 объектах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На ремонт выделено 700 миллионов рублей

В этом году Улан-Удэ ждёт большая дорожно-ремонтная кампания - в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на столицу Бурятии выделена сумма в размере 700 миллионов рублей.

Торги проведены заблаговременно, поэтому уже сейчас определены подрядчики, и заключены контракты по всем 27 объектам. Ремонт дорог стартует 1 мая, но из-за погодных условий на некоторых объектах работы начнутся на месяц раньше – 1 апреля.

- Со стороны властей созданы все условия для подрядных организаций, чтобы они качественно подготовились к дорожному сезону и качественно выполнили работы, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров.

Все подрядные организации - местные, кроме ООО «Гарант поставка», которая зарегистрирована в Московской области. С руководителями организаций проведены совещания с участием структурных подразделений администрации города и депутатов горсовета.

- Мы ознакомились (пока документально) с материально-технической базой подрядчиков, наличием асфальтобетонных заводов, дорожных комплексов, асфальтоукладчиков, катков и т.д., наличием кадрового состава. По некоторым компаниям есть вопросы – сейчас мы их отрабатываем. Все подрядчики готовятся к дорожному сезону, ремонтируют технику, заключают договоры на поставку строительных материалов, - поделился Андрей Дугаров.

По его словам, из 27 объектов наиболее сложным является ремонт по улице Гагарина – там, параллельно с ремонтом проезжей части будет проводиться ремонт трамвайных путей. Поэтому там работы нужно будет синхронизировать, определить последовательность и согласовать схемы объезда.

Также нелёгким будет ремонт по улице Революции 1905 года – сложность заключается в устройстве ливневой канализации. Точнее, отсутствуют схемы и чертежи ливнёвки, работающей там с советских времён, поэтому строителям придётся разбираться с этим по факту.

Кроме того, известно, что на время ремонта по улице Трубачеева могут перекрыть движение на период укладки покрытия – либо полностью, либо движение только одной полосы.

- Отрабатываем схемы объезда при проведении ремонтных работ таким образом, чтобы движение в городе не было парализовано. Конечно, будут пробки, будут неудобства – столько объектов, столько средств выделено. Но мы будем минимизировать эти неудобства, и комитет по транспорту будет заблаговременно уведомлять жителей города о закрытии проезда, - отметил Андрей Дугаров.

Начальник управления дорожного строительства также рассказал, что в этом году для усиления контроля за качеством и сроками выполнения ремонта планируется внедрять практику проведения еженедельных рабочих штабов, в том числе непосредственно на месте работ, с участием представителей заказчика, подрядчика, структурных подразделений администрации города, депутатов, ГИБДД, общественников и всех неравнодушных улан-удэнцев.

По объектам будут закреплены ответственные кураторы от управления дорожного строительства и МУ «Улан-Удэстройзаказчик», кроме того, в мессенджерах будут созданы рабочие группы по каждому объекту, где будет выкладываться фотоотчёт и обсуждаться текущие вопросы.

- Учитывая опыт прошлых лет, в этом году будет усилена претензионная работа, в случае срыва сроков выполнения работ, невыполнения предписаний заказчика и т.д. – во всех случаях будем наказывать подрядчика рублём, крайняя мера – расторжение контракта с внесением организации в реестр недобросовестных поставщиков, - отметил он.

Также Андрей Дугаров сообщил, что при проведении торгов образовалась экономия в размере 59 миллионов 800 тысяч рублей. В соответствии с условиями нацпроекта эти деньги будут направлены на ликвидацию мест концентрации ДТП и на ремонт улицы Николая Петрова.

Мест концентрации ДТП в Улан-Удэ определено 26, там установят светофорные объекты, системы автоматического освещения пешеходного перехода с датчиками движения, пешеходные ограждения, искусственные неровности, будет нанесена дорожная разметка, и установлены новые дорожные знаки.

Также в рамках нацпроекта в этом году будет строиться автомобильная дорога от 102 до 118 квартала стоимостью 105 миллионов рублей. В настоящее время утверждён проект планировки территории, корректируется проектно-сметная документация, необходимо провести государственную экологическую экспертизу. Ориентировочно до конца мая будут проведены торги, тогда же можно будет приступить к работам. 







ремонт дорог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии запретили все мероприятия с числом участников свыше 50 человек
В Бурятии запретили все мероприятия с числом участников свыше 50 человек
Общество, 23.03.2020
В республике усилили меры по борьбе с коронавирусом
В Улан-Удэ дорожный ремонт будет проводиться на 27 объектах
В Улан-Удэ дорожный ремонт будет проводиться на 27 объектах
Общество, 23.03.2020
На ремонт выделено 700 миллионов рублей
В Улан-Удэ у МФЦ образовалась большая очередь
В Улан-Удэ у МФЦ образовалась большая очередь
Общество, 23.03.2020
Многие горожане не знали, что с понедельника МФЦ начал работать по предварительной записи
В Бурятии бдительный сосед помог раскрыть кражу
В Бурятии бдительный сосед помог раскрыть кражу
Общество, 23.03.2020
Пенсионерку обокрала собутыльница её племянницы
В Бурятии у забайкальца нашли 23 кг марихуаны
В Бурятии у забайкальца нашли 23 кг марихуаны
Общество, 23.03.2020
В его машине нашли четыре мешка и пакет с наркотиком
Из Забайкалья в Абакан везли скот без документов
Из Забайкалья в Абакан везли скот без документов
Общество, 23.03.2020
Нарушителей выявили в Иркутской области
В Бурятии ищут женщину, не выходившую на связь почти год
В Бурятии ищут женщину, не выходившую на связь почти год
Общество, 23.03.2020
Она может проживать в посёлке Сотниково
Юные улан-удэнцы колют дрова и наводят чистоту в квартирах пожилых людей
Юные улан-удэнцы колют дрова и наводят чистоту в квартирах пожилых людей
Общество, 23.03.2020
Волонтёрская команда «Юность» сотрудничает с центром «Доверие»
В Бурятии два вуза предпочли дистанционное обучение из-за коронавируса
В Бурятии два вуза предпочли дистанционное обучение из-за коронавируса
Общество, 23.03.2020
БГСХА перешла на такое обучение с 16 марта, ВСГУТУ переходит с 25 марта

С завтрашнего дня в Бурятии похолодает
С завтрашнего дня в Бурятии похолодает
Общество, 23.03.2020
Ожидаются снег и понижение температуры
Дистанционное обучение в Бурятии продлится до 12 апреля
Дистанционное обучение в Бурятии продлится до 12 апреля
Общество, 23.03.2020
Однако подготовка к экзаменам будут проводиться в школах
В Бурятии появятся «Сады памяти»
В Бурятии появятся «Сады памяти»
Общество, 23.03.2020
Сады будут создаваться в память о каждом, кто погиб на войне
В Улан-Удэ ООО «МИК» приступило к отлову бродячих собак
В Улан-Удэ ООО «МИК» приступило к отлову бродячих собак
Общество, 23.03.2020
Сообщают, что компания круглосуточно принимает заявки на отлов животных
В теплицах УФСИН Бурятии началась посадка овощей
В теплицах УФСИН Бурятии началась посадка овощей
Общество, 23.03.2020
Первый урожай ждут конце апреля
Уроженец Бурятии разрабатывает экспресс-тест на коронавирус
Уроженец Бурятии разрабатывает экспресс-тест на коронавирус
Общество, 23.03.2020
На разработку тест-систем требуется 2 миллиона рублей

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^