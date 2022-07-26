26 июля

25 июля

Популярное

Большинство жителей Бурятии заявили о снижении доходов в 2022 году

Большинство жителей Бурятии заявили о снижении доходов в 2022 году
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Якутии и Бурятии больше всего опрошенных заявили о сокращении доходов

Автомобильный сайт Дром провёл всероссийский опрос и выяснил, как изменились доходы россиян с начала года. По результатам исследования, 54% жителей Бурятии отметили снижение денежных поступлений в 2022 году.

Четверть опрошенных республики — 26% — ответили, что их доход не изменился. А каждый пятый (20%) даже рассказал об увеличении заработка в текущем году. При этом участники опроса отметили, что из-за роста цен их расходы также выросли.

В среднем по стране 43% россиян пожаловались на снижение доходов, у 36% они не изменились, а у 20% — выросли. В Якутии и Бурятии больше всего опрошенных заявили о сокращении доходов — около 50% жителей этих регионов. В ХМАО, напротив, больше всего тех, чьи доходы выросли. А в Москве результаты опроса схожи со средними по стране: 42% отметили снижение денежных поступлений.

Всероссийский опрос проводился с 5 по 14 июля.

доходы социологический опрос

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Большинство жителей Бурятии заявили о снижении доходов в 2022 году
Большинство жителей Бурятии заявили о снижении доходов в 2022 году
Экономика, 26.07.2022
В Якутии и Бурятии больше всего опрошенных заявили о сокращении доходов
Зарплата продавцов в Бурятия за десять лет выросла почти вдвое
Зарплата продавцов в Бурятия за десять лет выросла почти вдвое
Экономика, 25.07.2022
Профессия продавца остаётся одной из самых востребованных
Годовую инфляцию в Бурятии замедлили авиаперелёты
Годовую инфляцию в Бурятии замедлили авиаперелёты
Экономика, 25.07.2022
По официальным данным, годовая инфляция в Бурятии снижается третий месяц подряд
На севере Бурятии построят высоковольтную линию и подстанцию
На севере Бурятии построят высоковольтную линию и подстанцию
Экономика, 22.07.2022
В республике расширят мощности БАМа и Транссиба
Улан-удэнцы массово повысили ставки аренды жилья
Улан-удэнцы массово повысили ставки аренды жилья
Экономика, 22.07.2022
Аренда трёхкомнатных квартир в столице Бурятии подорожала в среднем сразу на 28% за три месяца
В Бурятии выявлена нетипичная активность поисков работы
В Бурятии выявлена нетипичная активность поисков работы
Экономика, 22.07.2022
На поведение соискателей повлияла экономическая ситуация
Промышленное производство в Бурятии выросло почти на 36%
Промышленное производство в Бурятии выросло почти на 36%
Экономика, 21.07.2022
Республика находится на пятом месте в стране
Улан-удэнцев шокировала продаваемая за 15 млн рублей квартира
Улан-удэнцев шокировала продаваемая за 15 млн рублей квартира
Экономика, 21.07.2022
Цена на квартиру в столице Бурятии сопоставима с московской
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
Экономика, 19.07.2022
Также увеличены ТОР на Камчатке, в Приамурье и Хабаровском крае
Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода поставят иностранному заказчику
Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода поставят иностранному заказчику
Экономика, 19.07.2022
Глава Бурятии рассказал о зарубежном контракте на производство и поставку крупной партии вертолётов Ми-171Е
Строительство Ледового дворца в Улан-Удэ затянулось из-за санкций
Строительство Ледового дворца в Улан-Удэ затянулось из-за санкций
Экономика, 18.07.2022
Ситуацию с затянувшимся строительством прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев
На «Алтаргане» представят работы Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова
На «Алтаргане» представят работы Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова
Экономика, 15.07.2022
В Агинском откроются выставки известных бурятских скульпторов
Жителям Бурятии назвали сферы, куда проще всего устроиться работать
Жителям Бурятии назвали сферы, куда проще всего устроиться работать
Экономика, 14.07.2022
Большинство соискателей в Бурятии в целом уверены, что смогут найти новую работу за три месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^