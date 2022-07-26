Большинство жителей Бурятии заявили о снижении доходов в 2022 году

В Якутии и Бурятии больше всего опрошенных заявили о сокращении доходов



Автомобильный сайт Дром провёл всероссийский опрос и выяснил, как изменились доходы россиян с начала года. По результатам исследования, 54% жителей Бурятии отметили снижение денежных поступлений в 2022 году.



Четверть опрошенных республики — 26% — ответили, что их доход не изменился. А каждый пятый (20%) даже рассказал об увеличении заработка в текущем году. При этом участники опроса отметили, что из-за роста цен их расходы также выросли.



В среднем по стране 43% россиян пожаловались на снижение доходов, у 36% они не изменились, а у 20% — выросли. В Якутии и Бурятии больше всего опрошенных заявили о сокращении доходов — около 50% жителей этих регионов. В ХМАО, напротив, больше всего тех, чьи доходы выросли. А в Москве результаты опроса схожи со средними по стране: 42% отметили снижение денежных поступлений.



Всероссийский опрос проводился с 5 по 14 июля.



