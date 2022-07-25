25 июля

24 июля

Популярное

Зарплата продавцов в Бурятия за десять лет выросла почти вдвое

Зарплата продавцов в Бурятия за десять лет выросла почти вдвое
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Профессия продавца остаётся одной из самых востребованных

23 июля в России отмечался День работников торговли. К профессиональному празднику служба исследований hh.ru выяснила, как за последние 10 лет изменился спрос на продавцов, что произошло с заработными платами и насколько популярна эта профессия у соискателей.

За весь 2021 года в России было открыто 475,5 тысячи вакансий продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – это в 11 раз больше, чем в 2012 году. При этом только за первое полугодие текущего года работодатели разместили уже 317 тысяч вакансий продавцов. На протяжении всего последнего десятилетия эта профессия остаётся одной из самых востребованных в России и почти ежегодно входит в топ-2 по количеству вакансий, уступая лишь профессии менеджера по продажам.

По данным за первое полугодие 2022 года, большая часть вакансий продавцов открыта в Москве (45,6 тыс.), Московской области (34,2 тыс.), Санкт-Петербурге (21,2 тыс.), Краснодарском крае (14,6 тыс.) и в Свердловской области (10,5 тыс.). В Бурятии за обозначенный период размещено более 860 таких предложений (0,3% от общего числа всех вакансий продавцов по стране).

Уровень средних предлагаемых зарплат в вакансиях продавцов за последнее десятилетие вырос в полтора раза, на 11,9 тысяч рублей. Так, в 2012 году продавцам в среднем предлагали 18,3 тысячи рублей, а в 2022 году – 30,2 тысячи. В Бурятии рост составил 13,6 тысяч рублей (в 2012 – 16,8 тысяч и 30,4 тысячи в 2022 году).


Зарплатные ожидания, указанные в резюме продавцов Бурятии, выросли на 12,7 тысяч рублей. В целом это почти на три тысячи больше, чем медиана общероссийских зарплатных ожиданий. При этом в Москве продавцы в среднем рассчитывают на зарплату в 48,6 тысяч, в Чукотском АО – на 48,3 тысячи, в Магаданской области – на 47,1 тысячу.

Количество соискателей-продавцов за десятилетие выросло в шесть раз: если в 2012 году в России было открыто только 79,1 тыс таких резюме, то в 2021 году – 509,2 тысячи, а за первое полугодие текущего года – уже 599,5 тысяч резюме. Чаще всего это соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Свердловской области. В Бурятии за первый и второй квартал 2022 года размещено более 2,7 тысяч таких резюме.

Конкуренция соискателей за вакансии продавцов невысока: в среднем, на одно предложение о работе на регионе приходится всего 3,2 активных резюме, при условии, что комфортным для рынка труда показателем считается соотношение в 5-6 резюме на вакансию.

На вакансии продавцов сегодня приходится 70% от всех предложений о работе в отрасли розничной торговли. Также ретейлеры активно нанимают администраторов магазина/торгового зала (11%), директоров (8%) и мерчендайзеров (6%). 
заработная плата продавцы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Зарплата продавцов в Бурятия за десять лет выросла почти вдвое
Зарплата продавцов в Бурятия за десять лет выросла почти вдвое
Экономика, 25.07.2022
Профессия продавца остаётся одной из самых востребованных
Годовую инфляцию в Бурятии замедлили авиаперелёты
Годовую инфляцию в Бурятии замедлили авиаперелёты
Экономика, 25.07.2022
По официальным данным, годовая инфляция в Бурятии снижается третий месяц подряд
На севере Бурятии построят высоковольтную линию и подстанцию
На севере Бурятии построят высоковольтную линию и подстанцию
Экономика, 22.07.2022
В республике расширят мощности БАМа и Транссиба
Улан-удэнцы массово повысили ставки аренды жилья
Улан-удэнцы массово повысили ставки аренды жилья
Экономика, 22.07.2022
Аренда трёхкомнатных квартир в столице Бурятии подорожала в среднем сразу на 28% за три месяца
В Бурятии выявлена нетипичная активность поисков работы
В Бурятии выявлена нетипичная активность поисков работы
Экономика, 22.07.2022
На поведение соискателей повлияла экономическая ситуация
Промышленное производство в Бурятии выросло почти на 36%
Промышленное производство в Бурятии выросло почти на 36%
Экономика, 21.07.2022
Республика находится на пятом месте в стране
Улан-удэнцев шокировала продаваемая за 15 млн рублей квартира
Улан-удэнцев шокировала продаваемая за 15 млн рублей квартира
Экономика, 21.07.2022
Цена на квартиру в столице Бурятии сопоставима с московской
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
Экономика, 19.07.2022
Также увеличены ТОР на Камчатке, в Приамурье и Хабаровском крае
Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода поставят иностранному заказчику
Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода поставят иностранному заказчику
Экономика, 19.07.2022
Глава Бурятии рассказал о зарубежном контракте на производство и поставку крупной партии вертолётов Ми-171Е
Строительство Ледового дворца в Улан-Удэ затянулось из-за санкций
Строительство Ледового дворца в Улан-Удэ затянулось из-за санкций
Экономика, 18.07.2022
Ситуацию с затянувшимся строительством прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев
На «Алтаргане» представят работы Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова
На «Алтаргане» представят работы Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова
Экономика, 15.07.2022
В Агинском откроются выставки известных бурятских скульпторов
Жителям Бурятии назвали сферы, куда проще всего устроиться работать
Жителям Бурятии назвали сферы, куда проще всего устроиться работать
Экономика, 14.07.2022
Большинство соискателей в Бурятии в целом уверены, что смогут найти новую работу за три месяца
В аэропорту Улан-Удэ вырос пассажиропоток
В аэропорту Улан-Удэ вырос пассажиропоток
Экономика, 13.07.2022
В июле планируется добиться большей цифры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^