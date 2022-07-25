Зарплата продавцов в Бурятия за десять лет выросла почти вдвое





23 июля в России отмечался День работников торговли. К профессиональному празднику служба исследований hh.ru выяснила, как за последние 10 лет изменился спрос на продавцов, что произошло с заработными платами и насколько популярна эта профессия у соискателей.За весь 2021 года в России было открыто 475,5 тысячи вакансий продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – это в 11 раз больше, чем в 2012 году. При этом только за первое полугодие текущего года работодатели разместили уже 317 тысяч вакансий продавцов. На протяжении всего последнего десятилетия эта профессия остаётся одной из самых востребованных в России и почти ежегодно входит в топ-2 по количеству вакансий, уступая лишь профессии менеджера по продажам.По данным за первое полугодие 2022 года, большая часть вакансий продавцов открыта в Москве (45,6 тыс.), Московской области (34,2 тыс.), Санкт-Петербурге (21,2 тыс.), Краснодарском крае (14,6 тыс.) и в Свердловской области (10,5 тыс.).(0,3% от общего числа всех вакансий продавцов по стране).Уровень средних предлагаемых зарплат в вакансиях продавцов за последнее десятилетие вырос в полтора раза, на 11,9 тысяч рублей. Так, в 2012 году продавцам в среднем предлагали 18,3 тысячи рублей, а в 2022 году – 30,2 тысячи. В Бурятии(в 2012 – 16,8 тысяч и 30,4 тысячи в 2022 году).на 12,7 тысяч рублей. В целом это почти на три тысячи больше, чем медиана общероссийских зарплатных ожиданий. При этом в Москве продавцы в среднем рассчитывают на зарплату в 48,6 тысяч, в Чукотском АО – на 48,3 тысячи, в Магаданской области – на 47,1 тысячу.Количество соискателей-продавцов за десятилетие выросло в шесть раз: если в 2012 году в России было открыто только 79,1 тыс таких резюме, то в 2021 году – 509,2 тысячи, а за первое полугодие текущего года – уже 599,5 тысяч резюме. Чаще всего это соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Свердловской области. В Бурятии за первый и второй квартал 2022 годаКонкуренция соискателей за вакансии продавцов невысока: в среднем, на одно предложение о работе на регионе приходится всего 3,2 активных резюме, при условии, что комфортным для рынка труда показателем считается соотношение в 5-6 резюме на вакансию.На вакансии продавцов сегодня приходится 70% от всех предложений о работе в отрасли розничной торговли. Также ретейлеры активно нанимают администраторов магазина/торгового зала (11%), директоров (8%) и мерчендайзеров (6%).