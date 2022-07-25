Годовую инфляцию в Бурятии замедлили авиаперелёты

По официальным данным, годовая инфляция в Бурятии снижается третий месяц подряд



Годовая инфляция в Бурятии снижается третий месяц подряд, в июне она составила 17,1%. В сфере услуг наиболее значимо замедлились темпы роста цен на авиабилеты, сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.



- В конце мая монгольская авиакомпания возобновила рейсы Улан-Батор — Улан-Удэ. Этот маршрут — единственное авиасообщение между Россией и Монголией. Именно через эту соседнюю страну многие россияне сейчас вылетают на отдых или по делам за границу: транзитом отправляются в Южную Корею, Японию, другие азиатские государства. Во многом благодаря возвращению монгольского перевозчика пассажиропоток в аэропорту «Байкал» существенно вырос, — объяснила управляющий Нацбанком по Бурятии Наталья Эйрих.



Из-за высокого спроса на бурятских маршрутах авиакомпании ввели дополнительные рейсы, в том числе на московском направлении. Предложение расширилось — цены на услуги воздушного транспорта стали расти медленней.



- К тому же в этом году правительство России в полтора раза увеличило финансирование программ авиаперевозок дальневосточников. Благодаря этому ещё больше субсидируемых государством билетов появилось и на лайнерах, летающих в наш регион, — добавила Наталья Эйрих.



В целом годовая инфляция в сфере услуг в Бурятии в июне составила 9,3% после 10% в мае. Рост цен на товары тоже замедлился — на продукты питания до 18,5%, на непродовольственные товары до 20%.



