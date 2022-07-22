В Бурятии выявлена нетипичная активность поисков работы









В Бурятии значительно усилилась активность соискателей рабочих мест, сообщает портал по поиску работы и кадров hh.ru.По данным за июнь 2022 года количество активных резюме в Бурятии выросло на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.- Такая динамика, как правило, нетипична для летнего периода – в разгар сезона отпусков, дачных и ремонтных работ активность соискателей обычно снижается. Но сложная ситуация в экономике повлияла на поведение соискателей: кто-то стремится сменить работу на более высокооплачиваемую, кто-то находится в поисках подработки, кто-то просто старается быть в курсе актуальных вакансий, так как опасается увольнения или не уверен в стабильности текущего работодателя, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.Среди различных профессиональных групп сильнее всего выросла активность соискателей в сферах «Инсталляция и сервис» (более чем в 6,5 раз), «Административный персонал» (+43%), «ИТ, интернет» (+31%) и «Продажи» (28,6%).В целом соискатели из Бурятии чаще всего сегодня ищут работу в сферах «Продажи» (10% от общего количества резюме в регионе), «Транспорт, логистика» (8%), «Административный персонал» (7%). «Бухгалтерия», «Рабочий персонал», «ИТ, интернет» и «Производство» (по 4% в каждой сфере).Согласно ежеквартальному исследованию «Настроений соискателей», во втором квартале 2022 года 62% жителей Дальнего Востока уверены, что в ближайшие три месяца без труда смогут найти работу, треть (32,7%) – не согласны с утверждением, а ещё 5,2% затруднились ответить.