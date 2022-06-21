Продовольственная инфляция в мае замедлилась
В мае годовая продовольственная инфляция в Бурятии замедлилась до 19,3% после 21% в апреле. Одна из причин — снизились годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию, сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.
- Прошлый год был для овощеводов республики удачным. Валовый сбор корнеплодов увеличился, да и качество урожая повысилось. Так что даже в мае жители республики могли заметить на полках магазинов овощи открытого грунта прошлогоднего урожая от бурятских производителей. Предложение местной продукции увеличилось — рост цен на картошку, свеклу, морковь замедлился, — объяснил заместитель управляющего Нацбанком Виталий Пономарёв.
Больше стало и местных овощей закрытого грунта — ведущие тепличные хозяйства республики увеличили объёмы производства. Как следствие, замедлился рост цен на свежие помидоры. А огурцы и вовсе подешевели.
В Бурятии продуктовую инфляцию сдержали овощеводы
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