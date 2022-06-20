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Через Бурятию Германия отправила в Монголию 89 тонн продуктов

Через Бурятию Германия отправила в Монголию 89 тонн продуктов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Таковы недельные показатели

При экспорте из России в Монголию с 13 по 19 июня в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Бурятии досмотрено 19 тонн готовой молочной продукции.

При импорте из Китая в Россию проконтролировано 130 тонн кормовых добавок.

При транзите досмотрены перевозки из Монголии в Южную Корею 28 тонн готовых супов и бульонов, из Германии в Монголию – 89 тонн продуктов питания, из Чехии в Монголию – 6 тонн кормов для животных.

Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.  
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