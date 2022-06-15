В среднем 10 лет придётся копить семье из Бурятии на квартиру

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Доступность жилья в Бурятии снизилась



Для приобретения типовой двухкомнатной квартиры семьям с одним ребёнком в Бурятии нужно будет откладывать деньги в течение минимум 9,7 лет. При этом учитывалась квартира площадью 60 кв.метров со средней стоимостью в 4,7 млн рублей. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости, представившие рейтинг регионов по доступности жилья.



В рейтинге регионов по доступности приобретения жилья Бурятия занимает 65 строчку из 85. Отметим, соседний Забайкальский край в этом рейтинге оказался на 60 место - его жителям понадобится в среднем 9,6 лет, чтобы накопить на типовую квартиру. А вот у жителей Иркутской области на это уйдёт 6,9 лет (28 место в рейтинге).



При этом доступность жилья для жителей Бурятии снизилась по сравнению с прошлым годом – на начало 2021 года этот срок составлял 9,2 года.



В качестве индикатора в рейтинге выступает минимальное количество лет, за которые семья с одним ребёнком, где родители получают среднестатистическую зарплату, сможет без долгов и кредитов накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2022 года в своем регионе. При этом семья на должна откладывать все средства, оставшиеся после того всех необходимых для повседневной жизни трат — их высчитывали, ориентируясь на прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей. В качестве средней зарплаты брались данные уровня 2021 года, семья могла использовать накопленные на 1 апреля 2022 года депозиты.



Эксперты отмечают, что российские семьи в реальности тратят на жизнь большие суммы, чем те, что предусмотрены официальным прожиточным минимумом, который использовался для расчета потенциально возможного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Поэтому можно сказать, что рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2022 года.



Согласно результатам исследования, доступность жилья в целом по стране снижается второй год подряд. В среднем по России для приобретения типовой квартиры в первом квартале 2022 года нужно копить минимум 5,7 года (по итогам первого квартала 2021 года требовалось 4,7 года). По мнению экспертов РИА Новости, увеличение срока можно объяснить ростом цен на жилье, значительно опережающим динамику зарплат. Верхние строчки рейтинга занимают Магаданская область, ЯНАО и НАО, где семьям с одним ребенком необходимо три и менее года для того, чтобы накопить на типовую «двушку».



В конце списка оказались Республика Крым, Севастополь и Кабардино-Балкарская Республика – там копить на такую квартиру придётся 15,8, 16,1 и 17,7 лет соответственно.

