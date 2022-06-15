 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

В Улан-Удэ те, кто любят свою работу, зарабатывают больше

В Улан-Удэ те, кто любят свою работу, зарабатывают больше
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Свою нынешнюю работу любят 52% жителей Улан-Удэ

Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров, а меньше всего — среди кладовщиков, продавцов и охранников. Таковы результаты опроса, который провёл среди экономического активного населения Улан-Удэ сервис SuperJob.

Свою нынешнюю работу любят 52% жителей Улан-Удэ, тогда как каждый четвёртый (25%) вынужден отдавать себя нелюбимому делу. При этом женщины питают тёплые чувства к работе заметно чаще мужчин (58% против 48% соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных моложе 34 лет (59% против 47%).

Кроме того, чем больше зарабатывают горожане, тем чаще встречаются среди них те, кто любит свою работу: если среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. рублей их 41%, то среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. рублей — уже 55%.

Чаще всего в любви к своей работе признаются учителя, врачи и дизайнеры: по 63% из них с удовольствием выполняют рабочие задачи. Много влюблённых в своё дело среди главных бухгалтеров (64%), воспитателей и экономистов (по 63%), программистов (61%) и медсестер (60%). Меньше всего тех, кто признавался в любви к работе, среди кладовщиков (28%), продавцов (35%), охранников (41%), операторов call-центров (43%) и секретарей (44%).

работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ те, кто любят свою работу, зарабатывают больше
В Улан-Удэ те, кто любят свою работу, зарабатывают больше
Экономика, 15.06.2022
Свою нынешнюю работу любят 52% жителей Улан-Удэ
В Бурятии активность соискателей выросла на 34%
В Бурятии активность соискателей выросла на 34%
Экономика, 15.06.2022
При этом количество резюме от молодых специалистов выросло на 137%
Бурятия получит более 2,6 млрд на детские сады
Бурятия получит более 2,6 млрд на детские сады
Экономика, 15.06.2022
В республике будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования

Жители Бурятии не готовы получать зарплату в цифровых рублях
Жители Бурятии не готовы получать зарплату в цифровых рублях
Экономика, 14.06.2022
Цифровой рубль в стране может появиться уже в 2022 году
В Бурятии на восстановление сгоревшей школы нужно почти 2 млн
В Бурятии на восстановление сгоревшей школы нужно почти 2 млн
Экономика, 10.06.2022
В результате пожара в здании школы обрушилась кровля
Количество вакансий в Бурятии сократилось на 14%
Количество вакансий в Бурятии сократилось на 14%
Экономика, 10.06.2022
В Бурятии оказалось наиболее сильное падение числа вакансий в ДФО
В Бурятии увеличился пассажиропоток в автобусах
В Бурятии увеличился пассажиропоток в автобусах
Экономика, 09.06.2022
Однако количество личных автомобилей всё больше растёт
В Бурятии подорожают дрова и уголь
В Бурятии подорожают дрова и уголь
Экономика, 06.06.2022
Увеличение стоимости произойдёт с 1 июля
Жители Бурятии тратят на аренду квартиры половину зарплаты
Жители Бурятии тратят на аренду квартиры половину зарплаты
Экономика, 06.06.2022
По сравнению с 2020 годом доступность аренды для жителей Бурятии немного улучшилась
В Бурятии прожиточный минимум увеличили до 15 тысяч
В Бурятии прожиточный минимум увеличили до 15 тысяч
Экономика, 06.06.2022
Постановление правительства республики вступило в силу с 1 июня
В Бурятии заявили об относительной стабилизации цен на стройматериалы
В Бурятии заявили об относительной стабилизации цен на стройматериалы
Экономика, 03.06.2022
Впрочем, колебания цен как в сторону роста, так и снижения по-прежнему наблюдаются
В Бурятии рост цен на хлеб обещают сдерживать до конца года
В Бурятии рост цен на хлеб обещают сдерживать до конца года
Экономика, 03.06.2022
Хлебопёкам Бурятии будет предоставляться ежемесячная субсидия
Миграционный отток населения из Бурятии не прекращается
Миграционный отток населения из Бурятии не прекращается
Экономика, 03.06.2022
С начала года жители Бурятии чаще всего уезжали в Санкт-Петербург
Зарплатные ожидания дальневосточников выросли на фоне последних событий
Зарплатные ожидания дальневосточников выросли на фоне последних событий
Экономика, 03.06.2022
В России чаще прочих желаемую зарплату увеличивали в Новосибирской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^