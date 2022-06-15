В Улан-Удэ те, кто любят свою работу, зарабатывают больше

Свою нынешнюю работу любят 52% жителей Улан-Удэ



Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров, а меньше всего — среди кладовщиков, продавцов и охранников. Таковы результаты опроса, который провёл среди экономического активного населения Улан-Удэ сервис SuperJob.



Свою нынешнюю работу любят 52% жителей Улан-Удэ, тогда как каждый четвёртый (25%) вынужден отдавать себя нелюбимому делу. При этом женщины питают тёплые чувства к работе заметно чаще мужчин (58% против 48% соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных моложе 34 лет (59% против 47%).



Кроме того, чем больше зарабатывают горожане, тем чаще встречаются среди них те, кто любит свою работу: если среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. рублей их 41%, то среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. рублей — уже 55%.



Чаще всего в любви к своей работе признаются учителя, врачи и дизайнеры: по 63% из них с удовольствием выполняют рабочие задачи. Много влюблённых в своё дело среди главных бухгалтеров (64%), воспитателей и экономистов (по 63%), программистов (61%) и медсестер (60%). Меньше всего тех, кто признавался в любви к работе, среди кладовщиков (28%), продавцов (35%), охранников (41%), операторов call-центров (43%) и секретарей (44%).



