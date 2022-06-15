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Бурятия получит более 2,6 млрд на детские сады

Бурятия получит более 2,6 млрд на детские сады
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования

Правительство России выделило дополнительные средства на строительство детских садов в Бурятии. За два года республика получит более 2,6 млрд рублей на строительство новых садов, реконструкцию и капитальный ремонт существующих. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Буквально вчера правительство России выделило ещё 2,6 млрд рублей на строительство детских садов в республике. Это поможет нам быстрее выполнить стоящую перед нами задачу, чтобы образование с самого юного возраста, с ясель, было соответствующего качества и доступно, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Средства поступят в течение двух лет. В текущем году – более 1,3 млрд рублей, а в 2023 – более 1,2 млрд рублей, пояснили в пресс-службе правительства Бурятии. 

На эти средства до конца 2023 года будут проведены в детских садах реконструкция и капитальный ремонт, а также будут построены новые. Благодаря этому в республике будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования.

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