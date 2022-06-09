Однако количество личных автомобилей всё больше растёт
В Бурятии вырос пассажиропоток на общественном транспорте. С января по апрель перевезено 16,3 млн пассажиров. Это на 13,5 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, сообщили в Бурятстате.
Между тем, постоянный рост числа личных легковых автомобилей приводит к снижению объёмов работы пассажирского транспорта, отмечают специалисты.
Так, по данным управления ГИБДД, на конец 2020 года в Бурятии было зарегистрировано 59 957 грузовых автомобилей, из них 41 121 находился в собственности граждан, автобусов – 15 286, из них 11 513 числились в собственности граждан.
Легковых автомобилей в Бурятии официально зарегистрировано 288 582, из них 255 893 находились в собственности граждан.
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования на конец 2021 года составляла 14 869 км.
В Бурятии увеличился пассажиропоток в автобусах
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