Жители Бурятии тратят на аренду квартиры половину зарплаты

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

По сравнению с 2020 годом доступность аренды для жителей Бурятии немного улучшилась



Аналитики компании BusinesStat выяснили, что россияне в среднем тратят почти половину зарплаты на аренду квартиры. Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав соотношение медианных заработных плат и ставок аренды квартир в РФ в 2020-2021 гг.



Средняя ставка аренды квартир в 2021 году составила 19 тысяч рублей, медианная заработная плата в России – 40,2 тысячи рублей. В 32 из 86 регионов доля затрат на аренду квартир занимает половину или больше половины от уровня зарплат, в 14 регионах – больше 60%, в 13 регионах этот показатель варьируется от 30% до 40%.



Бурятия оказалась в числе регионов, где жители в среднем тратят на аренду квартиры половину своей зарплаты. По данным авторов исследования, на аренду квартиры у среднего жителя Бурятии уходит 46,7% своего заработка. При этом учитывалась средняя медианная зарплата в размере 36,5 тысяч рублей, а средняя арендная ставка – 17 тысяч рублей.



По сравнению с 2020 годом доступность аренды для жителей Бурятии немного улучшилась. Два года доля затрат на аренду квартиры составляла 48,6%; медианная зарплата и средняя арендная ставка – 32,9 и 16 тысяч руб/месяц соответственно.



По уровню заработных плат лидируют северные или дальневосточные регионы, а также столичные агломерации. В 2021 году самая высокая медианная заработная плата в России отмечалась в Чукотском автономном округе (95,8 тысяч рублей в месяц), Ямало-Ненецком автономном округе (92,8 тысяч рублей), Магаданской области.



Самую низкую заработную плату получали жители Республики Ингушетия (22,9 тысячи) Кабардино-Балкарской Республики (23,3 тысячи) и Республики Дагестан (23,5 тысяч).



В 2021 году наибольшая средняя ставка аренды квартиры наблюдалась в Москве – 48,2 тысяч рублей за месяц в среднем. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (38,8 тысяч), Сахалинская область (37,3 тысяч).



Наименьшие ставки аренды зафиксированы в Кировской области (10 тысяч рублей за месяц), Калмыкии (10,6 тысяч) и Пензенской области (10,6 тысяч), что объясняется невысокими зарплатами их жителей.



В 2021 году максимальная доля затрат на аренду квартир от уровня зарплат приходилась на Республику Крым. Чтобы снять там квартиру, работающему человеку приходится отдавать в среднем 75% от своей зарплаты. Связаны такие высокие цифры с влиянием туристического сектора. Из-за туристического спроса в Краснодарском крае, Севастополе и Калининградской области соотношение средней арендной ставки и медианной зарплаты жителя составляет 72,2%, 72,8% и 74,8% соответственно.



По сравнению с другими регионами малодоступна аренда квартир для жителей республик Северного Кавказа – Чеченской Республики, Дагестана, Карачаево-Черкессии, КабардиноБалкарской Республики (ставка аренды составляет 65,9-75,7% от медианной зарплаты жителей этих регионов). Это связано с невысокими доходами их жителей. Аналогичная ситуация наблюдается в республике Тыва (75,4%) и республике Алтай (65%).



Лидируют по доступности аренды северные регионы с высокими медианными зарплатами, экономика которых завязана на добыче полезных ископаемых. Так, доступнее всего аренда квартир в Чукотском и Ненецком автономных округах, в которых соотношение ставки и медианной заработной платы составляет 24 % и 31,6% соответственно.



