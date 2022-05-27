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В Бурятии потребность в IT-специалистах выросла на треть

В Бурятии потребность в IT-специалистах выросла на треть
Экономика,  Фото:pexels.com
Пока в Бурятии доля вакансий в сфере IT-технологий в общем числе предложений невысока

Служба исследований hh.ru провела опрос среди 100 российских компаний со штатом более 500 сотрудников и выяснила, как в компаниях изменилась ситуация с ИТ-специалистами и что происходит на рынке труда Бурятии.

В апреле 2022 года работодатели Бурятии разместили около 200 вакансий для IT-специалистов. Потребность работодателей в этой категории кандидатов за год выросла на 33%. При этом количество резюме желающих работать в IT выросло всего на 26,5% (в апреле в профсфере было размещено около 460 резюме соискателей). Уровень конкуренции при этом остаётся на достаточно низком уровне – 2,4 резюме на место, что говорит о дефиците кадров.

Сфера IT-технологий одна из самых перспективных и высокооплачиваемых в стране. Сейчас в Бурятии доля таких вакансий составляет 7% от общего числа апрельских предложений о работе. При этом ожидания соискателей республики (51 тысяча рублей) на 7,7 тысяч рублей ниже, чем предложения работодателей для данной сферы (58,3 тысячи рублей).

- Заработная плата напрямую зависит от специализации в IT, функционала в рамках той или иной позиции, опыта работы, как и в любой другой сфере. Например, есть всем известная специальность системного администратора. Но в зависимости от функционала зарплата такого специалиста может быть совершенно разной. В одной компании сисадмин устанавливает офисные программы и настраивает оргтехнику, зарабатывая в среднем 50-70 тысяч, а второй обеспечивает работу сложных серверов и получает при этом в 2-3 раза больше, - поясняет Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

Интересно, что в результате последнего опроса 56% работодателей сообщили, что с конца февраля ни один ИТ-специалист их компании не уехал за рубеж. В 14% компаний уехали единицы, ещё 14% рассказали, что страну покинули менее 5% процентов штата IT-специалистов. По 4% опрошенных сообщили, что уехали 5-10%, 10-30% и более 30%. Как правило, среди уехавших ИТ-специалистов преобладали разработчики (21%).

При этом только в 9% компаний уехавшие ИТ-специалисты уволились, ещё в 28% эти сотрудники продолжают выполнять свои трудовые обязанности дистанционно.

На фоне последних событий лишь 30% компаний так или иначе изменили систему мотивации для IT-специалистов. В частности, 12% увеличили зарплаты в соответствии с инфляцией, 9% обеспечили релокацию IT-специалистов в другие страны, откуда они продолжают трудиться на компанию дистанционно, 7% расширили пакет льгот и компенсаций для сотрудников, 2% привязали зарплаты к курсу доллара или евро, еще 4% ввели другие меры для усиления мотивации IT-специалистов.

До конца текущего года 58% компаний намерены дополнительно нанимать разработчиков, 23% - специалистов по техподдержке, 19% - специалистов по внедрению корпоративных IT-систем различного назначения, 30% - иных IT-специалистов. И лишь 14% не собираются расширять ИТ-штат компании.
работа IT

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