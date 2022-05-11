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Бурятия примет российско-монгольский форум

Бурятия примет российско-монгольский форум
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии отметил, что «сейчас идёт разворот на Восток»

Российско-монгольский форум «Россия-Монголия. Партнёрство в новой реальности» (18+) пройдёт в Улан-Удэ. Он состоится в Физкультурно-спортивном комплексе 27-28 мая.

Проведение форума в Бурятии инициировал глава республики Алексей Цыденов. Его инициативу поддержал заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

В рамках форума пройдет выставка, на которой представители бизнеса и власти расскажут о всех преимуществах для российских и монгольских инвесторов, какие проекты наиболее привлекательны и перспективны для развития международного экономического сотрудничества.

- Сегодня идёт разворот на Восток. На выставке будут представлены тематические площадки, прошу задействовать все тематики – инвестиции, туризм, строительство, сельское хозяйство и так далее. Мы должны представить весь спектр нашего потенциала, - отметил на совещании по подготовке к форуму в среду, 11 мая Алексей Цыденов.

Всего ожидается порядка тысячи участников в очном и онлайн форматах.

В рамках форума планируется обсуждение тем:

- Организация внешнеэкономической деятельности между Монголией и Россией: проекты и перспективы;
- Снятие логистической напряжённости;
- Взаимные финансовые расчёты;
- Перспективы развития транспортно-логистического комплекса;
- Презентация туристического потенциала Бурятии;
- Презентация туристического потенциала Монголии;
- Восточная медицина – перспективы масштабирования;
- Инновации в развитии агропромышленного сектора стран-партнеров;
- Совершенствование механизмов работы с иностранными инвесторами;
- Презентация инвестиционного потенциала Бурятии и Монголии;
- Специальные режимы и беспошлинные зоны

форум Монголия

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