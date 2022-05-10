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В Монголии открылся первый автозавод

В Монголии открылся первый автозавод
Экономика,  Фото:сайт «Bars Motors»
На нём планируется выпускать до 2,5 тысяч автомобилей в год

6 мая состоялось открытие первого в Монголии завода по производству электромобилей «Bars Motors». Напомним, что два года назад компания представила первый свой внедорожник «MOZO». Автомобиль адаптирован для монгольского климата.

- «Bars Motors» давно сотрудничает с китайской компанией «Zotye», и теперь после открытия автосборочного завода компания будет производить машины непосредственно в Монголии, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Новый сборочный завод способен выпускать 2,5 тысяч автомобилей в год и может стать одним из самых высокотехнологичных в стране, так как все процессы основываются на технологии блокчейн.

Кроме этого, поскольку завод «Bars Motors» является монгольским национальным предприятием, у студентов, изучающих инженерное дело в местных университетах, колледжах и школах, открывается возможность пройти здесь практику.

Также в компании заявили, что реализуется пилотный проект по внедрению проекта монгольского мотоцикла, отвечающего потребностям скотоводов.
Монголия автомобили завод

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