В Монголии открылся первый автозавод

На нём планируется выпускать до 2,5 тысяч автомобилей в год



6 мая состоялось открытие первого в Монголии завода по производству электромобилей «Bars Motors». Напомним, что два года назад компания представила первый свой внедорожник «MOZO». Автомобиль адаптирован для монгольского климата.



- «Bars Motors» давно сотрудничает с китайской компанией «Zotye», и теперь после открытия автосборочного завода компания будет производить машины непосредственно в Монголии, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Новый сборочный завод способен выпускать 2,5 тысяч автомобилей в год и может стать одним из самых высокотехнологичных в стране, так как все процессы основываются на технологии блокчейн.



Кроме этого, поскольку завод «Bars Motors» является монгольским национальным предприятием, у студентов, изучающих инженерное дело в местных университетах, колледжах и школах, открывается возможность пройти здесь практику.



Также в компании заявили, что реализуется пилотный проект по внедрению проекта монгольского мотоцикла, отвечающего потребностям скотоводов.

