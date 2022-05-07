Бурятия вошла в число регионов с самой высокой инфляцией

Только по официальным данным Росстата, рост цен на продукты составил около 12%



На фоне сложной геополитической и экономической ситуации в РФ ощутимо ускорился рост цен. Если в январе 2022 года инфляция была на уровне 1%, в феврале 2,2%, то по итогам марта, который стал первым месяцем, в котором проявилось санкционное давление, инфляция составила 10% по отношению к декабрю прошлого года. Об этом говорится в исследовании на основании данных Росстата, которое представило РИА Рейтинг.



Бурятия оказалась на 80 месте среди 85 регионов по индексу потребительских цен на товары и услуги. В республике он составил 11,9% по отношению к декабрю 2021 года. Рост цен на продовольственные товары в республике составил 11,8%, на непродовольственные – 16,2%. При этом в сфере услуг инфляция составила 3,7 %, что ниже среднего показателя по стране (6%). Индекс потребительских цен в Бурятии за первый квартал 2022 года увеличился на 10,2 процентных пункта по отношению к итогам аналогичного периода прошлого года.



В целом в регионах картина была довольно неоднородной, но объединяющим было то, что рост цен произошёл во всех субъектах РФ, а отличия касались лишь темпов роста.



Согласно исследованию РИА Рейтинг, наиболее высокая инфляция по итогам первого квартала 2022 года отмечается в Республике Хакасия (+13,2%), Архангельской области (+13,1%), Республике Ингушетия (+12,8%), Калужской области (+12,4%) и в Оренбургской области (+12,2%).



Наиболее низкие показатели инфляции зафиксированы в Чукотском автономном округе (+2,7%), Магаданской области (+5,4%), Республике Саха (Якутия) (+5,7%), Камчатском крае (+6,3%) и в Амурской области (+6,8%).



- Рост цен на продовольственные товары произошёл во всех регионах. При этом в половине субъектов РФ он составил более 10%. Самая высокая динамика отмечена в Республике Ингушетия (+17,8%), Республике Дагестан (+14,6%), Чеченской Республике (+14,0%), Карачаево-Черкесской Республике (+13,4%) и в Калининградской области (+12,8%). Цены на непродовольственные товары также увеличились во всех субъектах РФ. Наиболее существенный рост произошел в Ярославской области (+18,2%), Архангельской области (+17,8%), Оренбургской области (+17,4%), Республике Башкортостан (+17,1%) и в Республике Хакасия (+16,5%). Всего же более чем на 10% цены на непродовольственные товары выросли в 71 субъекте РФ, - отмечает РИА Рейтинг.







