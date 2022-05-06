В Бурятии за прошедшую неделю проверили 22 тонны чая

Чай отправился на импорт



С 25 апреля по 1 мая на железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Бурятии инспекторы Россельхознадзора приняли 303 заявления на переоформление фитосанитарных сертификатов. Никаких проблем с ними не возникло.



- Проверены документы на восемь партий подкарантинной продукции на импорт: чай в ассортименте – 22 тонн, холин хлорид – 39 тонн и коробки из гофрированного картона – 8,027 тонн, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

