Чай отправился на импорт
С 25 апреля по 1 мая на железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Бурятии инспекторы Россельхознадзора приняли 303 заявления на переоформление фитосанитарных сертификатов. Никаких проблем с ними не возникло.
- Проверены документы на восемь партий подкарантинной продукции на импорт: чай в ассортименте – 22 тонн, холин хлорид – 39 тонн и коробки из гофрированного картона – 8,027 тонн, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
В Бурятии за прошедшую неделю проверили 22 тонны чая
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чай отправился на импорт
Зампред правительства Бурятии заявил, что ремонт надо закончить как можно быстрее
Бурятия получит 125 млн на оборудование для медицинской реабилитации
О том, что сейчас стоит покупать, на что обратить внимание, каким будет курс доллара в ближайшем будущем и прочих важных вопросах «Байкал-Daily» поговорил с финансовым аналитиком, частным инвестором Александром Доржиевым
Назван топ-5 самых «дорогих» вакансий Бурятии
Кандидат сельскохозяйственных наук рассказал о преимуществах тункинской облепихи
По словам гендиректора аэропорта «Байкал», рейс ждали очень долго
Замене подлежит около 30 километров дорожного полотна
Проблем с документами не возникло
Цена за «квадрат» на вторичном рынке уже превысила 80 тысяч рублей
Экономика, 03.05.2022
Монгольская сторона заявила о важности продолжения транзитных перевозок через Россию
Экономика, 30.04.2022
Центробанк принял решение снизить ключевую ставку
«У нас как раз контейнеров не хватает», - заявил полпред президента в ДФО
Доходность от сдачи квартиры в аренду снижается
Ремонтируют участок протяжённостью 4,5 км