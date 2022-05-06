Жители Бурятии смогут пройти реабилитацию по полису

Бурятия получит 125 млн на оборудование для медицинской реабилитации



125,5 млн рублей получит Бурятия из федерального бюджета на оснащение отделений медицинской реабилитации, сообщает пресс-служба правительства республики.



- Президент Владимир Путин прошлым летом поручил правительству разработать программу развития медицинской реабилитации. Люди смогут получить реабилитацию амбулаторно и в условиях дневного стационара, бесплатно, по полису. Работа ведётся в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



За счёт средств федерального бюджета планируется приобретение необходимого медицинского оборудования.



В Бурятии создана трёхэтапная система медицинской реабилитации. Первый этап – это отделения реанимации и интенсивной терапии, второй этап – стационарный и третий – амбулаторно-поликлинический. Количество пациентов, перенесших медицинскую реабилитацию на всех этапах, ежегодно увеличивается. Так, в 2021 году их количество увеличилось на 16,4%.



Так, в Бурятии отмечается рост числа пациентов, прошедших реабилитацию по профилю пульмонология, то есть после коронавируса. за 2021 реабилитировано 695 пациентов, перенёсших COVID-19 в тяжелой форме.



В 2022 году на федеральные средства планируется оснащение двух медицинских организаций – детской республиканской клинической больницы и центра восточной медицины. В последующие годы буду оснащены другие медицинские организации, имеющие лицензию профилю «медицинская реабилитация».

