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Жители Бурятии смогут пройти реабилитацию по полису

Жители Бурятии смогут пройти реабилитацию по полису
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия получит 125 млн на оборудование для медицинской реабилитации

125,5 млн рублей получит Бурятия из федерального бюджета на оснащение отделений медицинской реабилитации, сообщает пресс-служба правительства республики.

- Президент Владимир Путин прошлым летом поручил правительству разработать программу развития медицинской реабилитации. Люди смогут получить реабилитацию амбулаторно и в условиях дневного стационара, бесплатно, по полису. Работа ведётся в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

За счёт средств федерального бюджета планируется приобретение необходимого медицинского оборудования.

В Бурятии создана трёхэтапная система медицинской реабилитации. Первый этап – это отделения реанимации и интенсивной терапии, второй этап – стационарный и третий – амбулаторно-поликлинический. Количество пациентов, перенесших медицинскую реабилитацию на всех этапах, ежегодно увеличивается. Так, в 2021 году их количество увеличилось на 16,4%.

Так, в Бурятии отмечается рост числа пациентов, прошедших реабилитацию по профилю пульмонология, то есть после коронавируса. за 2021 реабилитировано 695 пациентов, перенёсших COVID-19 в тяжелой форме.

В 2022 году на федеральные средства планируется оснащение двух медицинских организаций – детской республиканской клинической больницы и центра восточной медицины. В последующие годы буду оснащены другие медицинские организации, имеющие лицензию профилю «медицинская реабилитация».
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