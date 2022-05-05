Финансовый аналитик из Бурятии: «Сконцентрируйтесь на долгосрочной перспективе»

Экономика, Фото: предоставлено Александром Доржиевым

О том, что сейчас стоит покупать, на что обратить внимание, каким будет курс доллара в ближайшем будущем и прочих важных вопросах «Байкал-Daily» поговорил с финансовым аналитиком, частным инвестором Александром Доржиевым



- Понятно, что сейчас экономика в стране переживает непростые времена после санкций и ухода с рынка западных компаний. Какие бы вы советы дали жителям Бурятии: что нужно покупать, что делать, чтобы как-то попытаться минимизировать последствия и т.д. И, конечно, каких трат необходимо избегать?



- Во-первых, чего не нужно делать, так это бежать, спасать свои сбережения: это, как правило, самый худший вариант. Зачастую это покупка чего-то ненужного, начиная от импортной техники, заканчивая стратегическими запасами продуктов, которые в конце концов испортятся. Даже если они не испортятся, то зачем вам столько сахара и гречки? Так что хватит жить в таком режиме паники, в пожарном режиме.



Минимизировать последствия кризиса тоже, я считаю, не нужно. Просто сконцентрируйтесь на том, что для вас наиболее важно, то есть покупайте только то, что вы и планировали покупать. Допустим, кто-то хочет заниматься строительством дома, занимайтесь. Нужен какой-то товар - неважно, где он произведён - покупайте. Сконцентрируйтесь на приоритетах, на том, что для вас наиболее важно, что необходимо в долгосрочной перспективе.



Самый главный враг любого человека – это он сам, его собственные эмоции. Обычно люди, повинуясь стадному инстинкту, бегут покупать то, что другой купил, то, что в принципе им было не нужно. Для того, чтобы быть спокойным за завтрашний день, сделайте упор на товарах первой необходимости, обеспечьте свою продовольственную безопасность, учтите минимальные траты — это коммуналка, еда, одежда. А всё остальное – уже по необходимости.



Ну, и, конечно, создавайте подушку безопасности. Инфляция, по сути, на импортные товары уже случилась. В дальнейшем ввиду сжатия спроса и изменения курса доллара, я думаю, цены на импортные товары будут постепенно возвращаться туда, где и были в начале года. Так что я бы сейчас импорт не покупал, ну, и в том числе автомобили, технику.



- Целесообразно ли сейчас начинать инвестировать, открывать бизнес, проявлять подобную активность или лучше подождать?



- Инвестировать сейчас - после того, как цены на определённые активы на фондовом рынке снизились на 30-50%, я думаю, очень привлекательно. Что касается открытия бизнеса, надо учитывать, что ввиду высокой инфляции и сжатия потребительской активности где-то бизнесы станут менее привлекательны, где-то более привлекательны. Уход многих игроков из-за того, что они не выдерживают конкуренции, освободит определённые ниши. И создавать новые направления деятельности довольно перспективно, но здесь надо понимать простую арифметику – выживаемость любых бизнесов всегда была не 100%-ной, среди начинающих она стремится к 10-20%, так что это риск.



Не стоит заниматься одноразовым бизнесом, например – закупать маски, как это было в марте 2020 года, и на этом пытаться много заработать. Стройте долгосрочный бизнес, начиная, естественно, с малого, тогда шансы на успех возрастают.



- Как вы думаете, как в ближайшей перспективе будет вести себя доллар? Чего нам ожидать?



- Я ближайшей перспективой не занимаюсь принципиально, для меня ближайшая перспектива – это год-два, для других людей – это неделя-две. Но ничего такого выдающегося от доллара не ожидаю, его ждёт прежний коридор 70-75 рублей, как в 2021 году. Думаю, что дальше он будет стремиться к 60, может, даже и ниже, но правительство будет его всеми силами сдерживать от дальнейшего снижения, пытаясь ослабить рубль, потому что это не очень выгодно нашим экспортёрам.



Объясню: при снижении курса доллара экспортёры получают меньше валютной выручки - и, соответственно, становятся меньше их налоги и пошлины, поэтому для наполнения бюджета, который в большей степени формируется нефтегазовыми доходами, выгоднее, чтобы рубль был слабее, то есть доллар дороже. Для этого раньше проводилась стерилизация излишней рублёвой ликвидности за счёт скупки долларов на внутреннем валютном рынке. Но сейчас это по понятным причинам невозможно, и государство ищет в общем-то способы как-то это давление на курс ослабить.



- Что ждёт бизнес в Бурятии?



- Думаю, всё будет нормально. Всё зависит от самих предпринимателей, насколько они готовы, насколько верят в свое будущее. Я не думаю, что какие-то форс-мажоры могут на предпринимателя, который пережил и 14 год, и 20 год, повлиять катастрофически.



- Некоторые оптимистично заявляют о том, что любой кризис – это возможности. Как вы думаете, какие это могут быть возможности? В какой сфере?



- Всегда стакан наполовину пуст, наполовину полон. Любой кризис – это как опасность, так и возможности. В какой сфере возможности? Несомненно, это сельское хозяйство, первый выгодоприобретатель, с 2014 года и так уже идёт процесс импортозамещения, сейчас мы наблюдаем дальнейшее снижение импорта. Это уже, наверное, все поняли – крупные, средние бизнесмены в Бурятии, что сельское хозяйство становится выгодным.



Также дальше смотрите на сферу импортозамещения. Вот этот «жир», который рос на потребителях Бурятии, в виде товаров и услуг не первой необходимости – сфера красоты, какие-то пластические операции, СПА, курсы по саморазвитию, марафоны желаний – в общем всё то, к чему россияне привыкли в последние годы, будет уходить. Грубо говоря, они сами будут его «срезать». В итоге будет развиваться быстрыми темпами всё то, что было незаслуженно забыто последние десять-двадцать лет. Смотрите на то, что нужно людям в первую очередь. К примеру, продукты они будут потреблять всегда.











