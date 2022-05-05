В Бурятии представили вакансии с зарплатой 300 тысяч

Назван топ-5 самых «дорогих» вакансий Бурятии



В мае в Бурятии появились вакансии ведущего менеджера по лизингу и разработчика на Python с зарплатой от 300 тысяч рублей на руки, сообщает пресс-служба hh.ru.



От менеджера по лизингу требуется средне-специальное или высшее образование, профильный опыт от года на аналогичной должности, обладание навыком ведения эффективных переговоров с юридическими лицами, умение работать по этапам продаж, успешный опыт проведения лизинговых сделок, навыки финансового анализа клиентов малого и среднего бизнеса. Также к требованиям относятся готовность к большому объёму и разъездному характеру работы, а также умение адаптировать новых сотрудников.



Работодатель, в свою очередь, обещает трудоустройство по ТК с первого дня работы, высокий уровень ежемесячного дохода, ежемесячное (система целей и ключевых показателей) премирование, а также расширенный социальный пакет. Туда входят: полный пакет ДМС (со стоматологией), страховка при выезде за рубеж, система материальной помощи и доп. оплачиваемых отпусков, доплата до среднего заработка 15 дней больничного в году, 2 дополнительных (бытовых) дня в год и бонусные выплаты к отпуску, скидки на изучение иностранных языков и занятия спортом. Также вакансия предполагает профессиональное внутреннее и внешние обучение в сфере лизинга, возможность быстрого профессионального роста и развития, специальные условия приобретения автомобиля в лизинг для сотрудников.



Для разработчика необходимы опыт работы с Python от 4-х лет, знание Pyramid, Flask, RabbitMQ и SqlAlchemy.



Со своей стороны компания предлагает пересмотр заработной платы каждые полгода, удалённый формат занятости по часовому поясу МСК, работу по производственному календарю РФ, четыре недели оплачиваемого отпуска в год и групповые курсы английского за счёт работодателя.



Топ-5 самых «дорогих» вакансий Бурятии:



• Ведущий менеджер по лизингу, от 300 000 руб. на руки,

• Python Developer, до 300 000 руб. на руки,

• Начальник лаборатории строительного контроля, от 200 000 руб. на руки,

• Начальник производственно –технического отдела, от 173 000 руб. до вычета налогов,

• Руководитель отдела IT, от 150 000 руб.





