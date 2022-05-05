По словам гендиректора аэропорта «Байкал», рейс ждали очень долго
Столицы Бурятии и Тывы впервые свяжет прямой рейс. Новое авиасообщение «Улан-Удэ – Кызыл» стартует с 26 мая. Перевозчиком выступила авиакомпания «КрасАвиа». Радостной новостью поделился генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.
- Мы очень долго ждали этого рейса, и хотим поблагодарить правительство Бурятии и лично Алексея Самбуевича Цыденова (глава Бурятии – прим. ред.) за поддержку. Без этой поддержки, я думаю, этот рейс точно не состоялся, - сказал Дмитрий Гармаев.
Он уверен, что рейс будет востребован: в Бурятии обучается много студентов из Тывы. Также паломников может привлекать Иволгинский дацан. Рейс раскрывает новые возможности для бизнеса, выразил уверенность гендиректор аэропорта «Байкал».
- Мы связываем два региона авиационным сообщением, а авиационное сообщение – это всегда быстро и удобно. Поэтому мы очень рады. Все на рейс! – заключил Дмитрий Гармаев.
Отдельно он подчеркнули, что рейс удачно появился аккурат перед летним сезоном.
Улан-Удэ и Кызыл впервые свяжет прямой рейс
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