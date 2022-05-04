В Бурятии квадратные метры вновь подорожали





В Бурятии по данным на конец первого квартала 2022 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 78 006 рублей, на вторичном рынке – 80 971 рублей. Таковы официальные данные, которые сообщили в Бурятстате.- В первом квартале 2022 года по отношению к четвёртому кварталу 2021 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 3,6 %, на вторичном рынке – на 3,9 %, - уточнили в Бурятстате.Наибольший рост цен отмечался на квартиры улучшенного качества на первичном рынке на 4 %, на вторичном рынке – на 5,9 %. Квартиры среднего качества (типовые) подорожали на 3,3 % и 2,5 % соответственно.