В Бурятии квадратные метры вновь подорожали

Цена за «квадрат» на вторичном рынке уже превысила 80 тысяч рублей
В Бурятии по данным на конец первого квартала 2022 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 78 006 рублей, на вторичном рынке – 80 971 рублей. Таковы официальные данные, которые сообщили в Бурятстате.
- В первом квартале 2022 года по отношению к четвёртому кварталу 2021 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 3,6 %, на вторичном рынке – на 3,9 %, - уточнили в Бурятстате.
Наибольший рост цен отмечался на квартиры улучшенного качества на первичном рынке на 4 %, на вторичном рынке – на 5,9 %. Квартиры среднего качества (типовые) подорожали на 3,3 % и 2,5 % соответственно.
Цена за «квадрат» на вторичном рынке уже превысила 80 тысяч рублей
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