Это будут полноценные тёплые, просторные здания
Бурятия получит субсидию в 300 млн рублей из федерального бюджета на создание быстровозводимых гостиниц. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
- Сегодня, когда большие усилия нашей страны направлены на развитие внутреннего туризма – это время возможностей для нас. Мы предусмотрели наши республиканские субсидии для предпринимателей в сфере туризма. В этом году финансирование составит 15,1 млн рублей. Используем технологии выделения грантов. В этом году уже заключено 11 соглашений с грантополучателями. Отдельные субсидии мы предоставляем для благоустройства мест, прилегающих к местам туристского показа. Сейчас идёт отбор заявок от районов на общую сумму субсидий 40 млн рублей. И очень своевременна помощь правительства России в виде быстровозводимых конструкций для гостиниц. Подобный опыт уже широко используется в здравоохранении, и модульные амбулатории даже в нашем суровом климате хорошо зарекомендовали себя – это полноценные тёплые, просторные здания, - прокомментировал Алексей Цыденов.
Средства из резервного фонда пойдут на возведение модульных гостиниц общей вместимостью не менее 2,5 тысяч номеров и обустройство другой туристской инфраструктуры. Так, планируется построить не только гостиницы, но и кемпинги, глэмпинги и другие объекты размещения туристов.
Бурятия получит 300 млн на быстровозводимые гостиницы
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