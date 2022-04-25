Бурятия получит 300 млн на быстровозводимые гостиницы

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Это будут полноценные тёплые, просторные здания



Бурятия получит субсидию в 300 млн рублей из федерального бюджета на создание быстровозводимых гостиниц. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



- Сегодня, когда большие усилия нашей страны направлены на развитие внутреннего туризма – это время возможностей для нас. Мы предусмотрели наши республиканские субсидии для предпринимателей в сфере туризма. В этом году финансирование составит 15,1 млн рублей. Используем технологии выделения грантов. В этом году уже заключено 11 соглашений с грантополучателями. Отдельные субсидии мы предоставляем для благоустройства мест, прилегающих к местам туристского показа. Сейчас идёт отбор заявок от районов на общую сумму субсидий 40 млн рублей. И очень своевременна помощь правительства России в виде быстровозводимых конструкций для гостиниц. Подобный опыт уже широко используется в здравоохранении, и модульные амбулатории даже в нашем суровом климате хорошо зарекомендовали себя – это полноценные тёплые, просторные здания, - прокомментировал Алексей Цыденов.



Средства из резервного фонда пойдут на возведение модульных гостиниц общей вместимостью не менее 2,5 тысяч номеров и обустройство другой туристской инфраструктуры. Так, планируется построить не только гостиницы, но и кемпинги, глэмпинги и другие объекты размещения туристов.



