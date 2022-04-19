МАПП Кяхта работает по грузовым направлениям ежедневно с 8.00 до 20.00
18 апреля сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни оформили 88 грузовых автомобилей: 50 – на выезд из России, 38 - на въезд. В пиковые дни сотрудники поста оформляют до 120 грузовых транспортных средств в день, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
Все большегрузные машины, прибывшие к пункту пропуска, оформляются в тот же день.
Бурятские таможенники отмечают, что всего за первый квартал этого года в МАПП Кяхта они оформили более 7,5 тысяч грузовых автотранспортных средств. В основном перевозились фрукты и овощи, оборудование, товары народного потребления, яйцо и мясная продукция, строительные материалы. При этом количество товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру, составило менее 1% от общего количества.
По результатам выявленных нарушений Бурятская таможня возбудила 24 дела об административном правонарушении, чаще всего за недекларирование товаров и недостоверные сведения о товарах, перемещаемых через пункт пропуска.
Пункта пропуска МАПП Кяхта работает по грузовым направлениям ежедневно с 8.00 до 20.00, по пассажирским и легковым - круглосуточно.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта открылась граница между Монголией и Россией. Теперь жители обеих стран могут ездить друг к другу на машинах и автобусах.
Бурятские таможенники оформляют до 120 большегрузов в день
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