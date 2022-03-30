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Сухопутная граница между Бурятией и Монголией открылась

Сухопутная граница между Бурятией и Монголией открылась
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь жители Бурятии смогут ездить в соседнюю страну на машинах и автобусах

Сегодня, 30 марта, ограничения на перемещение через международный автомобильный пункт пропуска Кяхта на границе с Монголией сняты. Решение было принято ранее оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой кopoнaвиpycнoй инфекции. В этот же день сняли и ковидные ограничения на границе с Монголией, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

Теперь жители обеих стран могут пересечь границу через автомобильный пункт пропуска Кяхта, был реконструирован ещё в сентябре прошлого года и с тех пор был закрыт.

- На сегодняшний день в пункте пропуска созданы все необходимые условия для быстрого и комфортного пересечения госграницы туристами и представителями бизнеса, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

На сегодняшний день пропускная способность МАПП Кяхта увеличена в два раза по количеству транспорта (до 1000 транспортных средств в сутки) и в три раза по количеству людей (до 5000 человек в сутки). Это позволяет сократить время прохождения контрольных процедур при пересечении границы и способствует увеличению скорости доставки грузов.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого дня единственной возможностью попасть в соседнюю страны были авиарейсы. 1 декабря 2021 года между Монголией и Бурятии возобновили авиасообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда рейсы в Монголию по маршруту Улан-Удэ – Улан-Батор проводились в раз неделю.

Однако в этом году возобновлённые в Монголию авиарейсы набрали популярность, и с 19 марта пассажирские полёты выполняются два раза в неделю
Монголия граница

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