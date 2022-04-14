Путин поручил правительству увеличить пенсии и зарплаты в стране

Кабмин должен справиться с задачей до 20 апреля



Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения о дополнительном увеличении размеров пенсий, социальных выплат, зарплат, МРОТ. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.



- Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий, в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Срок - 20 апреля 2022 года, - говорится в документе.



Также правительству поручено в текущем году обеспечить снижение уровня бедности населения и неравенства в доходах, а результаты о проделанной работе должны быть представлены до 15 июня.



Помимо этого, ещё одно поручение Путина касается повышения доступности социальной поддержки для семей, чей доход снизился после 1 марта текущего года.



