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Путин поручил правительству увеличить пенсии и зарплаты в стране

Путин поручил правительству увеличить пенсии и зарплаты в стране
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Кабмин должен справиться с задачей до 20 апреля

Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения о дополнительном увеличении размеров пенсий, социальных выплат, зарплат, МРОТ. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

- Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий, в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Срок - 20 апреля 2022 года, - говорится в документе.

Также правительству поручено в текущем году обеспечить снижение уровня бедности населения и неравенства в доходах, а результаты о проделанной работе должны быть представлены до 15 июня.

Помимо этого, ещё одно поручение Путина касается повышения доступности социальной поддержки для семей, чей доход снизился после 1 марта текущего года.

заработная плата пенсии

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