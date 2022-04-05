Бурятию вновь обнадёжили законом о вольном приносе золота

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Проект закона о «вольном приносе» направят в правительство РФ уже в этом месяце



Минприроды РФ планирует в начале апреля направить в правительство законопроект о старательской деятельности, или о так называемом «вольном приносе», который позволит гражданам законно добывать золото. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, передаёт «Интерфакс».



- На днях по этому законопроекту закончены все согласительные процедуры, касающиеся, в том числе экологической повестки. Уже на следующей неделе документ поступит в правительство, - уточнил Александр Козлов.



Сейчас законно добывать золото могут только юридические лица с соответствующей лицензией. Закон о «вольном приносе» предоставит такую возможность и рядовым гражданам – индивидуальным предпринимателям.



«Интерфакс» выяснил, что в пояснительной записке законопроекта говорится, что в течение первых трёх лет новый механизм в «пилотном режиме» будет работать на Дальнем Востоке и в Арктике, а потом - во всех регионах РФ.



Для этого будет создана специальная информационная система в которой каждый желающий сможет зарегистрироваться для оформления статуса старателя. Старательский участок можно будет выбрать самостоятельно по аналогии с «дальневосточным гектаром».



Однако поправки включают себя некоторые ограничения, в том числе и запрет на взрывные работы. «Также нельзя снимать слой земли более пяти м, использовать экологически опасные вещества и оборудование мощностью более 5 кВт. По окончании отработки участка нужно будет провести мероприятия по его восстановлению», уточняет «Интерфакс».



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии не один десяток лет надеются на разрешение вольного приноса золота.



В России тысячи участков, где запасы золота менее десяти килограммов. Для промышленной добычи они не представляют никакого интереса, однако местные жители могли бы продолжать мыть золото, которое осталось после отработки россыпей. Вопрос в большей степени касается Магаданской области, Якутии, Забайкальского края и Бурятии.



О частной добыче золота заговорили ещё в 2011 году. Власти Бурятии заявляли, что принятие законодательной нормы о возможности для «частников» заниматься добычей золота поможет решить проблему безработицы и нищеты на селе. Это могло и помочь «чёрным старателям» легализовать свой заработок. Однако в 2016 году Госдума отклонила законопроект.



Золотодобыча была и остаётся экономическим стержнем в Баунтовском районе. «Золотая лихорадка» здесь была ещё в конце XIX века. За 170 лет в районе добыли более 150 тонн золота.



Также в республике золото в промышленных масштабах добывается в Окинском, Закаменском, Северо-Байкальском, Муйском районах. Если закон о «вольном приносе» всё же будет принят, каждый желающий сможет попробовать себя в роли старателя.









