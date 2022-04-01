Своими впечатлениями поделился улан-удэнский депутат, отправившийся в Монголию после открытия границы
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта наконец-то открылась сухопутная граница между Бурятией и Монголией. Теперь жители обеих стран могут пересечь границу через автомобильный пункт пропуска Кяхта. Пункт был реконструирован ещё в сентябре прошлого года, но с тех пор оставался закрытым.
В первые же два дня жители Бурятии устремились в Монголию.
В числе первых пересёкших границу оказался ресторатор, депутат Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев. По его словам, границу он смог пересечь за час, однако на монгольской таможне пришлось немного постоять в очереди.
- Ну что мы в Монголии. Выехали в 9 утра. На границе проехали без очереди, народа мало. На монгольской таможне чуть дольше были. На выезде никто не требовал страховать машину. - поделился впечатлениями Гармаев на своей странице в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Сейчас депутат уже в Улан-Баторе и пробудет там пару дней. Он изначально планировал приехать пораньше, но столкнулся с дорожными трудностями.
- В 17:00 заехали в Улан-Батор, могли раньше, общее время пути составила примерно 8 часов. После города Дархан вы ужаснётесь, если будете ездить на машине. Дороги разбиты и потеряете лишние 1,5 часа дороги. Буду пару дней, - рассказал Гармаев.
С 3 апреля возобновляется автобусный рейс Улан-Удэ – Улан-Батор. Автобусы будут отправляться ежедневно ранним утром с автовокзала в Улан-Удэ.
Жители Бурятии устремились на машинах в Монголию
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