Пассажирам не удастся приобрести билет из дома
С 3 апреля в Бурятии возобновляется автобусный рейс Улан-Удэ – Улан-Батор (Монголия). Автобусы будут отправляться ежедневно ранним утром с автовокзала в Улан-Удэ.
Уже сейчас пассажиры активно покупают билеты на автобусы, рассказывают очевидцы. Цена билета – 3000 рублей.
Отметим, приобрести билеты можно будет только наличным способом оплаты непосредственно у кассы. Важно не забыть загранпаспорт.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта все ограничения на перемещение через международный автомобильный пункт пропуска Кяхта на границе с Монголией были сняты. Решение принял ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения кopoнaвиpycнoй инфекции. В этот же день сняли и ковидные ограничения на границе с Монголией.
Теперь жители обеих стран могут пересекать границу через автомобильный пункт пропуска Кяхта на автобусах и автомобилях. До этого попасть в Монголию можно было лишь самолётами.
В Бурятии возобновили автобусные рейсы в Монголию
Общество, Фото:
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