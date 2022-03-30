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В Бурятии запустят производство жестяных банок

В Бурятии запустят производство жестяных банок
Экономика,  Фото:пресс-служба минсельхоза Бурятии
Это будет третий по счёту подобный завод в России

К 1 сентября в Бурятии должен открыться третий завод в России по производству жестяных банок на базе компании «Бурятмяспром». Об этом заявил на встрече с руководством предприятия и монгольскими инвесторами глава минсельхоза республики Галсан Дареев, сообщает пресс-служба ведомства.

В России действуют всего два металлургических завода, которые производят жестяные банки для пищевой консервации - это завод «Спасский Дальний» Приморского края и Магнитогорский завод Челябинской области. Знаменитая тушёнка пищевой и перерабатывающей промышленности «Бурятмяспром» доходит до своего конечного потребителя именно в жестяной таре этих двух металлургических заводов.

- Мы уже давно испытываем дефицит в жестяных банках, ежемесячная потребность нашего предприятия – 3 млн банок в месяц. Если в рыбодобывающих регионах нашей страны начинается сезон, то завод «Спасский Дальний» начинает работать только на них, а если в этот момент случится поломка на заводе в г. Магнитогорск, то наш завод может и вовсе остаться без тары под мясную тушёную продукцию. Сложная логистика поставок и дороговизна жестяных изделий напрямую влияет на себестоимость. Открытие цеха по изготовлению жести планируется 1 сентября, цех будет выпускать до 10 млн банок в месяц, тем самым полностью обеспечивая нашу продукцию необходимой тарой для консервации, - ввёл в курс дела директор компании «Бурятмяспром» Аламжи Сыренов.

Со своей стороны, монгольские инвесторы проекта отметили, что их взаимное партнёрство имеет давнюю историю.

- Наш народ имеет прямое отношение к деятельности «Бурятмяспрома» со времён Великой Отечественной войны - мы поставляли сырьё для тогда ещё Улан-Удэнского консервного завода. В ходе экскурсии и изучения перспектив компании, мы сделали для себя много приятных открытий и готовы вложиться в создание цеха по изготовлению жестяных банок. Общий объем инвестиций составит 1 млн долларов, - заявил генеральный директор предприятия «Металцутгур» Ванданцэвээн Дашцэрэн.

Министр по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан Чирипов на встрече сообщил, что будет создаваться российское юридическое лицо с учредителями из Монголии.

Участие бурятской стороны заключается в аренде земли и помещения на территории предприятия «Бурятмяспром», а монгольской – в денежных инвестициях, которые пойдут на приобретение оборудования и закуп металлосырья.

По словам инвесторов из Монголии, оборудование для изготовления жестяных банок родом из Китая имеет большой функционал и хорошо заявил о себе на международных специализированных смотрах-конкурсах. Так, оборудование способно изготовлять жесть различного размера для любого вида консервации, а также тару для лакокрасочных покрытий до 20 кг, а также ёмкости для газовых баллончиков и различных спреев.

Ожидается, что с наличием собственного цеха, «Бурятмяспром» увеличит производственные мощности и сможет выпускать гораздо больше мясоконсервных изделий.

- Это новые рабочие места, расширение ассортимента. Таким образом, в условиях внешнесанкционного давления мы продолжим развивать наше производство. Сегодняшний инвестиционный результат – это один из итогов переговоров бурятской делегации с представителями монгольского бизнеса, науки и государственных структур. Встречу мы инициировали в сентябре прошлого года для определения эффективных точек соприкосновения. Тогда были заложены основы этого инвестпроекта, детали которого мы обсудили. Впереди ещё много организационной работы, сторонам нужно привести документы в соответствие с требованиями, чтобы воспользоваться налоговыми и другими преференциями, положенным предприятиям, имеющим статус «Территория опережающего развития» Дальневосточного федерального округа, - подытожил министр Галсан Дареев.

Отмечается, что планируемая мощность предприятия составит 10 млн банок в месяц. Вся линия производства будет автоматизирована.
Бурятия производство инвестиции Монголия

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