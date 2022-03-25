Для Улан-Удэ купят 173 автобуса

Только один большой автобус стоит порядка 16 миллионов рублей
Для Улан-Удэ планируется закупить 173 автобуса. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
- Этот вопрос сейчас обсуждаем с исполнительным директором блока развития Дальнего Востока и Арктики ВЭБ и первым заместителем гендиректора «Volgabus» Антоном Шупиком. Основной вопрос - приобретение автобусов большого и среднего классов для столицы республики. Подтвержденный объём финансирования составляет 517 млн рублей. Бюджетная заявка на дополнительные 1,3 млрд отправлена в Минтранс России и находится на рассмотрении, - сообщил Луковников.
Между тем, стоимость одного автобуса большого класса – порядка 16 млн рублей. Поэтому сейчас рассматривается вариант покупки необходимого количества автобусов через российскую государственную корпорацию развития, государственный инвестиционный банк по льготной процентной ставке.
- Компания производитель российский автобусов Volgabus уже подтвердила готовность поставки транспортных средств, - уточнил Евгений Луковников.
фото - Telegram-канал Евгения Луковникова
Только один большой автобус стоит порядка 16 миллионов рублей
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