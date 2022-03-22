 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 марта

21 марта

Популярное

Возрождение золотодобывающей отрасли Бурятии

Возрождение золотодобывающей отрасли Бурятии
Экономика,  Фото:hooszhir.ru
Золотодобытчики отчитываются о рекордных показателях. Мировые цены на золото демонстрируют высокую динамику. Стоимость металла за одну тройскую унцию подбирается к исторической отметке в 2100 $

На этом фоне отрасль золотодобычи Бурятии показывает сильные результаты работы, сообщается на сайте компании «Хужир Энтерпрайз».

Всего в Бурятии насчитывается несколько сотен месторождений золота, но, как правило, это мелкие участки – россыпи, где освоение и производство драгоценного металла нередко является неэффективным.

Другое дело золоторудные месторождения, которых в Бурятии немного, но их доля в удельном весе добычи драгметала является максимально высокой.

Одно из них - Коневинское золоторудное месторождение, расположенное в юго-восточной части Восточных Саян в Окинском районе Бурятии в восьми километрах к северо-западу от посёлка Хужир. Освоением этого месторождения занимается компания ООО «Хужир Энтерпрайз».

Долгое время рудник находился на консервации, однако благодаря разработанной эффективной геотехнологии отработки месторождения в 2019 году, новой команде удалось обеспечить рентабельную отработку запасов. Производство первого слитка золота состоялось в ноябре 2019 года, а уже в 2020 году общий объем производства составил 10,3 тыс.унций золота (330 кг), в 2021 году – 15,5 тысяч унций (500 кг). При этом выручка предприятия выросла до 2,1 млрд. рублей по итогам прошлого года.

- В прошлом году мы зафиксировали рекорд по руднику «Коневинский» - объем производства составил 500 кг золота! Все проведенные мероприятия по развитию и модернизации производства «Коневинское» принесли свои плоды, - рассказывает генеральный директор ООО «Хужир Энтерпрайз» Сергей Гармаев.- Сегодня я могу уверенно сказать, что золотодобывающая отрасль в Бурятии возрождается!

На предприятии ООО «Хужир Энтерпрайз» работают более 430 человек, средняя заработная плата составляет 123 тысячи рублей. По итогам работы за 2021 год золотодобытчики уплатили в бюджет Республики Бурятия более 180 млн. рублей в виде налогов.

По словам генерального директора ООО «Хужир Энтерпрайз» Сергея Гармаева, текущие цены на золото позволяют активней проводить геологоразведку и вкладывать значительные инвестиции в развитие.

Так в планах у предприятия на 2022 год произвести разведку глубоких горизонтов и флангов рудной зоны «Коневинская». А также запланированы инвестиции в цифровизацию на подземных горных работах, с целью повышения эффективности.

золото

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Цены на стройматериалы в Бурятии выросли до 30%
Цены на стройматериалы в Бурятии выросли до 30%
Экономика, 22.03.2022
«Строительный сезон будет не простой», - отметил зампред правительства Бурятии
Возрождение золотодобывающей отрасли Бурятии
Возрождение золотодобывающей отрасли Бурятии
Экономика, 22.03.2022
Золотодобытчики отчитываются о рекордных показателях. Мировые цены на золото демонстрируют высокую динамику. На этом фоне отрасль золотодобычи Бурятии показывает сильные результаты работы
Глава минсельхоза Бурятии о санкциях: «Ещё один стимул для развития собственной продукции»
Глава минсельхоза Бурятии о санкциях: «Ещё один стимул для развития собственной продукции»
Экономика, 22.03.2022
Галсан Дареев прокомментировал выступление президента на совещании по мерам социально-экономической поддержки регионам
Для Бурятии разработают программу научно-технологического развития
Для Бурятии разработают программу научно-технологического развития
Экономика, 21.03.2022
В республике прошла стратегическая сессия «Наука Бурятии: от регионального развития к лидерству»
В Улан-Удэ показали, каким будет новый театр «Ульгэр»
В Улан-Удэ показали, каким будет новый театр «Ульгэр»
Экономика, 21.03.2022
Работы обойдутся более чем в полмиллиарда рублей
В правительстве Бурятии прокомментировали ситуацию с сахаром
В правительстве Бурятии прокомментировали ситуацию с сахаром
Экономика, 19.03.2022
Повышенный спрос на сахар в торговых сетях продолжается
Сэкономленные от переноса соревнование 8 млрд направят на развитие спорта
Сэкономленные от переноса соревнование 8 млрд направят на развитие спорта
Экономика, 18.03.2022
Россия из-за ситуации на Украине лишилась ряда крупных турниров
В Улан-Удэ на покос травы потратят 7,5 миллионов рублей
В Улан-Удэ на покос травы потратят 7,5 миллионов рублей
Экономика, 18.03.2022
Торги по определению подрядчиков уже завершены
Центробанк увеличит лимит системы быстрых платежей
Центробанк увеличит лимит системы быстрых платежей
Экономика, 18.03.2022
С нынешних 600 тысячи лимит вырастет до 1 млн рублей
Бурятский драмтеатр отремонтируют к 100-летию республики
Бурятский драмтеатр отремонтируют к 100-летию республики
Экономика, 18.03.2022
100-летие республики отметят в следующем году
В Иркутской области запустят соцпроект по минимизации наценок
В Иркутской области запустят соцпроект по минимизации наценок
Экономика, 17.03.2022
Это коснётся продовольственных товаров первой необходимости
Бурятия договорилась сотрудничать с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России
Бурятия договорилась сотрудничать с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России
Экономика, 17.03.2022
В Бурятии предложили создать четыре новых промышленных кластера
В Бурятии может подешеветь бензин
В Бурятии может подешеветь бензин
Экономика, 17.03.2022
Стоимость топлива уже снизилась в некоторых регионах страны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^