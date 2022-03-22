Возрождение золотодобывающей отрасли Бурятии

На этом фоне отрасль золотодобычи Бурятии показывает сильные результаты работы, сообщается на сайте компании «Хужир Энтерпрайз».
Всего в Бурятии насчитывается несколько сотен месторождений золота, но, как правило, это мелкие участки – россыпи, где освоение и производство драгоценного металла нередко является неэффективным.
Другое дело золоторудные месторождения, которых в Бурятии немного, но их доля в удельном весе добычи драгметала является максимально высокой.
Одно из них - Коневинское золоторудное месторождение, расположенное в юго-восточной части Восточных Саян в Окинском районе Бурятии в восьми километрах к северо-западу от посёлка Хужир. Освоением этого месторождения занимается компания ООО «Хужир Энтерпрайз».
Долгое время рудник находился на консервации, однако благодаря разработанной эффективной геотехнологии отработки месторождения в 2019 году, новой команде удалось обеспечить рентабельную отработку запасов. Производство первого слитка золота состоялось в ноябре 2019 года, а уже в 2020 году общий объем производства составил 10,3 тыс.унций золота (330 кг), в 2021 году – 15,5 тысяч унций (500 кг). При этом выручка предприятия выросла до 2,1 млрд. рублей по итогам прошлого года.
- В прошлом году мы зафиксировали рекорд по руднику «Коневинский» - объем производства составил 500 кг золота! Все проведенные мероприятия по развитию и модернизации производства «Коневинское» принесли свои плоды, - рассказывает генеральный директор ООО «Хужир Энтерпрайз» Сергей Гармаев.- Сегодня я могу уверенно сказать, что золотодобывающая отрасль в Бурятии возрождается!
На предприятии ООО «Хужир Энтерпрайз» работают более 430 человек, средняя заработная плата составляет 123 тысячи рублей. По итогам работы за 2021 год золотодобытчики уплатили в бюджет Республики Бурятия более 180 млн. рублей в виде налогов.
По словам генерального директора ООО «Хужир Энтерпрайз» Сергея Гармаева, текущие цены на золото позволяют активней проводить геологоразведку и вкладывать значительные инвестиции в развитие.
Так в планах у предприятия на 2022 год произвести разведку глубоких горизонтов и флангов рудной зоны «Коневинская». А также запланированы инвестиции в цифровизацию на подземных горных работах, с целью повышения эффективности.
Всего в Бурятии насчитывается несколько сотен месторождений золота, но, как правило, это мелкие участки – россыпи, где освоение и производство драгоценного металла нередко является неэффективным.
Другое дело золоторудные месторождения, которых в Бурятии немного, но их доля в удельном весе добычи драгметала является максимально высокой.
Одно из них - Коневинское золоторудное месторождение, расположенное в юго-восточной части Восточных Саян в Окинском районе Бурятии в восьми километрах к северо-западу от посёлка Хужир. Освоением этого месторождения занимается компания ООО «Хужир Энтерпрайз».
Долгое время рудник находился на консервации, однако благодаря разработанной эффективной геотехнологии отработки месторождения в 2019 году, новой команде удалось обеспечить рентабельную отработку запасов. Производство первого слитка золота состоялось в ноябре 2019 года, а уже в 2020 году общий объем производства составил 10,3 тыс.унций золота (330 кг), в 2021 году – 15,5 тысяч унций (500 кг). При этом выручка предприятия выросла до 2,1 млрд. рублей по итогам прошлого года.
- В прошлом году мы зафиксировали рекорд по руднику «Коневинский» - объем производства составил 500 кг золота! Все проведенные мероприятия по развитию и модернизации производства «Коневинское» принесли свои плоды, - рассказывает генеральный директор ООО «Хужир Энтерпрайз» Сергей Гармаев.- Сегодня я могу уверенно сказать, что золотодобывающая отрасль в Бурятии возрождается!
На предприятии ООО «Хужир Энтерпрайз» работают более 430 человек, средняя заработная плата составляет 123 тысячи рублей. По итогам работы за 2021 год золотодобытчики уплатили в бюджет Республики Бурятия более 180 млн. рублей в виде налогов.
По словам генерального директора ООО «Хужир Энтерпрайз» Сергея Гармаева, текущие цены на золото позволяют активней проводить геологоразведку и вкладывать значительные инвестиции в развитие.
Так в планах у предприятия на 2022 год произвести разведку глубоких горизонтов и флангов рудной зоны «Коневинская». А также запланированы инвестиции в цифровизацию на подземных горных работах, с целью повышения эффективности.