В Бурятии на капремонт домов потратят более миллиарда рублей

Объёмы работ выросли



В 2022 году капитальный ремонт проведут в 612 многоквартирных домах в Бурятии. За три месяца уже выполнена четверть плана: с начала года капитальный ремонт был завершен в 153 домах.



Первый заместитель министра строительства Евгений Коркин и заместитель генерального директора Фонда капремонта Анастасия Сандрыкина рассказали, что количество отремонтированных домов в этом году в два раза больше, чем было отремонтировано домов в аналогичный период 2021 года. Тогда было капитально отремонтировано 92 дома.



- Работы по капитальному ремонту в Бурятии ведутся по плану. В настоящее время в производстве строительно-монтажных работ находится 291 многоквартирный дом домов по 558 видам работ. Сумма ремонта составляет 537,46 млн руб., - сообщила Анастасия Сандрыкина.



В многоквартирных домах, в которых запланирован капитальный ремонт в 2022 году, предусмотрено выполнить 990 видов работ на сумму 1 миллиард 111,47 млн. руб.



- Также хотелось бы сказать про собираемость взносов на капремонт с жителей республики. По итогам прошлого года у нас уровень собираемости достиг 98%. С начала 2022 года уровень платежей с потребителей составляет порядка 85%. По итогам 2022 года плановый показатель составит также не менее 98%, - рассказал первый заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Коркин.



Анастасия Сандрыкина уточнила, что подрядчиков на все работы хватает в полной мере и проблем с капремонтами не ожидается.

