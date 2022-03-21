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В Бурятии на капремонт домов потратят более миллиарда рублей

В Бурятии на капремонт домов потратят более миллиарда рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Объёмы работ выросли

В 2022 году капитальный ремонт проведут в 612 многоквартирных домах в Бурятии. За три месяца уже выполнена четверть плана: с начала года капитальный ремонт был завершен в 153 домах.

Первый заместитель министра строительства Евгений Коркин и заместитель генерального директора Фонда капремонта Анастасия Сандрыкина рассказали, что количество отремонтированных домов в этом году в два раза больше, чем было отремонтировано домов в аналогичный период 2021 года. Тогда было капитально отремонтировано 92 дома.

- Работы по капитальному ремонту в Бурятии ведутся по плану. В настоящее время в производстве строительно-монтажных работ находится 291 многоквартирный дом домов по 558 видам работ. Сумма ремонта составляет 537,46 млн руб., - сообщила Анастасия Сандрыкина.

В многоквартирных домах, в которых запланирован капитальный ремонт в 2022 году, предусмотрено выполнить 990 видов работ на сумму 1 миллиард 111,47 млн. руб.

- Также хотелось бы сказать про собираемость взносов на капремонт с жителей республики. По итогам прошлого года у нас уровень собираемости достиг 98%. С начала 2022 года уровень платежей с потребителей составляет порядка 85%. По итогам 2022 года плановый показатель составит также не менее 98%, - рассказал первый заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Коркин.

Анастасия Сандрыкина уточнила, что подрядчиков на все работы хватает в полной мере и проблем с капремонтами не ожидается.
капитальный ремонт

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