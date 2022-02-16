В Улан-Удэ «наэкономили» на ремонт мостов

На торгах удалось сэкономить 25 млн рублей



В Улан-Удэ на торгах на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году удалось сэкономить 25,2 миллиона рублей. Эти деньги решено направить на разработку проектных документаций по капитальному ремонту трёх автомобильных мостов, сообщили в комитете по строительству администрации города.



- Эти три автомобильных моста расположены по проспекту Автомобилистов: через железнодорожные пути, через реку Уда и через улицу Лебедева, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.



Торги на ремонт дорог завершились в январе. С наступлением тепла в городе приступят к ремонту 29 участков общей протяжённостью 30 км. На эти цели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выделено 700 млн рублей. В программу попали три проспекта – пр. Автомобилистов, пр. Победы и пр. Строителей. Самые протяжённые участки – это дорога в мкрн Энергетик, дороги по улицам Залесная, Терешковой, Блинова, улицам Олега Кошевого, Любови Шевцовой.



- Торги проводятся заблаговременно, чтобы дорожники успели подготовиться к наступлению благоприятной погоды и началу ремонта - закупить все необходимые материалы и набрать работников, - пояснил Павел Малых.



В 2021 году в столице Бурятии обновили 34 км дорог – это 30 участков автотрасс во всех районах города.



