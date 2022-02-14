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В Бурятии работает каждый пятый инвалид трудоспособного возраста

В Бурятии работает каждый пятый инвалид трудоспособного возраста
Экономика,  Фото:pixabay.com
В республике живут более 28 тысяч инвалидов

По данным Пенсионного фонда, в Бурятии на 1 января 2022 года численность инвалидов трудоспособного возраста составила 28 584 человека, из них работали 5277 человек. Прирост работающих в сравнении с третьим кварталом 2021 года составил 65 человек, сообщает минсоцзащиты Бурятии.

По состоянию на 1 ноября 2021 года ведомство предоставило 2571 квотное место для трудоустройства инвалидов в 681 организации. По итогам года процент трудоустройства составил 82%.

Высокие показатели по трудоустройству инвалидов по квотам достигли Северобайкальский район (26,8%), районы города Улан- Удэ (24,2%), Муйский район (21,3%), Баунтовский район (19,9%) и Тарбагатайский район (19,3%).

Низкий процент наблюдается в Баргузинском районе (10,6%), Мухоршибирском (11,9%), Кяхтинском (12,3%), Закаменском (13,1%) и Хоринском (13,1%).

- Ряд организаций перевыполняют установленную квоту. В первую очередь это учреждения здравоохранения. Так, например, городская поликлиника № 2 приняла на работу 41 человека с инвалидностью, тогда как по квоте должны были трудоустроить лишь 17 граждан. Примерно такая же ситуация в городской поликлинике № 1. Квот восемь - трудоустроили 31 человека. Военный госпиталь министерства обороны РФ квоты четыре - трудоустроили 16 граждан с инвалидностью. Также с положительной стороны нужно отметить Центр спортивной подготовки, ООО «Улан-Удэстальмост», Центр гигиены и эпидемиологии, онкологический центр, хозяйственно-транспортный комплекс администрации правительства республики, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Министерство устанавливает квоты на один календарный год и затем ежемесячно корректирует.

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