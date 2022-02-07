Запрет был введён в 2020 году
Россельхознадзор спустя два года разрешил поставки цитрусовых культур из Китая в Россию, сообщает надзорное ведомство по Забайкальскому краю.
- Принимая во внимание представленную главным таможенным управлением Китайской Народной Республики информацию о предприятиях – производителях цитрусовых культур, а также их мест хранения и упаковки, Россельхознадзор счел возможным разрешить с 3 февраля 2022 года их ввоз на территорию Российской Федерации под гарантии китайской стороны, - говорится в сообщении.
Также сообщается о необходимости при оформлении фитосанитарных сертификатов, в графе «Дополнительная декларация» указывать название производителя цитрусовых и его адрес.
В Россию разрешили ввозить мандарины из Китая
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 07.02.2022
Запрет был введён в 2020 году
Полёты будут совершаться дважды в неделю
Подрядчики уже определены
Алексей Цыденов поддержал предложение министра экономики
В этом году Забайкальский край получит на 621 миллион рублей больше, чем раньше
Стало известно, сколько «налога на богатых» поступило в бюджет республики
Данные привели в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Каждый пятый выплачивает административный штраф «в рассрочку»
О выходе на полностью на бездотационный режим пока речи нет
Состоялись официальные переговоры
Это ещё не месторождение, а площадь, где есть потенциал
Рост цен в сфере услуг, в отличие от цен на товары, в декабре замедлился
Самый дорогой бензин в Европе продаётся в Нидерландах
Будет медицинский комплекс, бассейн, спа-центр и гостиница на 122 комнаты
Первый полёт длился менее получаса