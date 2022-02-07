 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 февраля

06 февраля

Популярное

В Россию разрешили ввозить мандарины из Китая

В Россию разрешили ввозить мандарины из Китая
Экономика,  Фото:pixabay.com
Запрет был введён в 2020 году

Россельхознадзор спустя два года разрешил поставки цитрусовых культур из Китая в Россию, сообщает надзорное ведомство по Забайкальскому краю.

- Принимая во внимание представленную главным таможенным управлением Китайской Народной Республики информацию о предприятиях – производителях цитрусовых культур, а также их мест хранения и упаковки, Россельхознадзор счел возможным разрешить с 3 февраля 2022 года их ввоз на территорию Российской Федерации под гарантии китайской стороны, - говорится в сообщении.

Также сообщается о необходимости при оформлении фитосанитарных сертификатов, в графе «Дополнительная декларация» указывать название производителя цитрусовых и его адрес.
фрукты Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии поручил выделить ещё 60 млн на поддержку бизнеса
Глава Бурятии поручил выделить ещё 60 млн на поддержку бизнеса
Экономика, 04.02.2022
Алексей Цыденов поддержал предложение министра экономики
Забайкалью выделят миллиард рублей на охрану лесов от пожаров
Забайкалью выделят миллиард рублей на охрану лесов от пожаров
Экономика, 03.02.2022
В этом году Забайкальский край получит на 621 миллион рублей больше, чем раньше
В Бурятии насчитали более тысячи богачей с доходом свыше 5 млн
В Бурятии насчитали более тысячи богачей с доходом свыше 5 млн
Экономика, 03.02.2022
Стало известно, сколько «налога на богатых» поступило в бюджет республики
За месяц из Бурятии вывезли 24 тыс кубометров леса в Китай и Монголию
За месяц из Бурятии вывезли 24 тыс кубометров леса в Китай и Монголию
Экономика, 03.02.2022
Данные привели в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
В Бурятии пьяные водители пополнили бюджет на 63 миллиона
В Бурятии пьяные водители пополнили бюджет на 63 миллиона
Экономика, 03.02.2022
Каждый пятый выплачивает административный штраф «в рассрочку»
Собственные доходы Бурятии за четыре года выросли на 60%
Собственные доходы Бурятии за четыре года выросли на 60%
Экономика, 03.02.2022
О выходе на полностью на бездотационный режим пока речи нет
В Иркутской области нашли три перспективные площади для залегания алмазов
В Иркутской области нашли три перспективные площади для залегания алмазов
Экономика, 01.02.2022
Это ещё не месторождение, а площадь, где есть потенциал
В Бурятии назвали причину замедления роста цен на рынке услуг
В Бурятии назвали причину замедления роста цен на рынке услуг
Экономика, 01.02.2022
Рост цен в сфере услуг, в отличие от цен на товары, в декабре замедлился
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Экономика, 31.01.2022
Самый дорогой бензин в Европе продаётся в Нидерландах
В Чите построят амбулаторно-поликлинический центр с бассейном и гостиницей за 167 млн
В Чите построят амбулаторно-поликлинический центр с бассейном и гостиницей за 167 млн
Экономика, 31.01.2022
Будет медицинский комплекс, бассейн, спа-центр и гостиница на 122 комнаты
Самолёт «Байкал» ЛМС-901 совершил первый полёт
Самолёт «Байкал» ЛМС-901 совершил первый полёт
Экономика, 31.01.2022
Первый полёт длился менее получаса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^