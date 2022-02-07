В Россию разрешили ввозить мандарины из Китая

Запрет был введён в 2020 году



Россельхознадзор спустя два года разрешил поставки цитрусовых культур из Китая в Россию, сообщает надзорное ведомство по Забайкальскому краю.



- Принимая во внимание представленную главным таможенным управлением Китайской Народной Республики информацию о предприятиях – производителях цитрусовых культур, а также их мест хранения и упаковки, Россельхознадзор счел возможным разрешить с 3 февраля 2022 года их ввоз на территорию Российской Федерации под гарантии китайской стороны, - говорится в сообщении.



Также сообщается о необходимости при оформлении фитосанитарных сертификатов, в графе «Дополнительная декларация» указывать название производителя цитрусовых и его адрес.

