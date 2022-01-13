В Бурятии начнутся выплаты жителям, потерявшим скот

Выделены первые 19,9 млн рублей на выплаты тем, кто потерял скот из-за узелкового дерматита
Правительство Бурятии выделило первые 19,9 млн рублей на выплаты гражданам и фермерам, потерявшим крупный рогатый скот (КРС) из-за узелкового дерматита – опасной заразной болезни, вспыхнувшей в нескольких районах.
- Решением республиканской комиссии по чрезвычайным ситуация 19,9 млн рублей из резервного фонда Бурятии будет выделено Кяхтинскому и Бичурскому районам на выплаты компенсаций фермерам, потерявшим КРС в связи со вспышкой узелкового дерматита животных. В ближайшее время руководство Мухоршибирского, Тарбагатайского и Иволгинского районов также направит заявки на выделение компенсаций, - сообщили в пресс-службе правительства республики.
Кяхтинскому району согласовано выделение 12,3 млн рублей, средства будут направлены 29 гражданам, утратившим 61 голову малого рогатого скота (МРС), две свиньи, 330 голов КРС. Бичурскому району будет направлено 7,6 млн рублей на выплаты 16 фермерам, в этом районе потери составили две головы МРС, 32 свиньи, 181 голова КРС.
- Выплаты будут происходить по мере поступления документации. При необходимости будем проводить комиссии по ЧС ежедневно. Главная наша задача – не затягивать документально и оперативно производить выплаты фермерам, утратившим скот в связи с болезнью, - подчеркнул в ходе заседания зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
Как сообщил зампред - министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев, от Кяхтинского и Бичурского районов ожидаются дополнительные заявки, работа продолжается. Всего по Кяхтинскому району по предварительным оценкам будет выплачена компенсация 84 заявителям и в Бичурском районе дополнительно еще 2 владельцам скота.
Выплаты фермерским хозяйствам, попавшим в очаг распространения узелкового дерматита и потерявшим сельхозживотных, производятся из расчёта: крупный рогатый скот – 134 рубля за килограмм живого веса, мелкий рогатый скот – 4 тыс. рублей за одну голову, свиньи – 152 рубля за килограмм живого веса.
- Сейчас в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах продолжается ликвидация очагов, когда очаги будут ликвидированы, с граждан возьмут заявления, сформируют пакет документов, и также мы рассмотрим на КЧС необходимую сумму для того, чтобы компенсировать ущерб. В Иволгинском районе также продолжается ликвидация очага, - рассказал Галсан Дареев.
Как отметил министр, на сегодняшний день на ликвидации очагов узелкового дерматита задействовано порядка 20 человек, в начале возникновения болезни было задействован 151 ветеринар. «На данный момент все силы брошены на вакцинацию, работает 154 сотрудника ветеринарной службы, вакцинация проводится в усиленном режиме и на сегодняшний день провакцинировано почти 100 тыс. голов скота», - отметил Галсан Дареев.
Министр также подчеркнул, что фермеры оказывают посильную помощь ветеринарам в скорейшем завершении прививочной кампании. Во многих селах жители создают бригады, которые помогают пожилым гражданам вакцинировать скот.
В связи с выявлением случаев заразного узелкового дерматитета сельхозживотных на территории пяти районов республики (Кяхтинский, Бичурский, Мухоршибирский, Тарбагатайский, Иволгинский районы) в административных границах распоряжением главы Бурятии Алексея Цыденова введён режим «чрезвычайная ситуация» межмуниципального характера.
Нодулярный дермитатит – болезнь высокозаразная, она быстро распространяется. Эффективных методов лечения пока нет, потому что впервые заболевание было зарегистрировано только в 2015 году. Так что весь заражённый скот умерщвляют, а трупы сжигают. С ЧП надо справиться до прихода тепла, так как когда появятся кровососущие насекомые – основные переносчики заразы – болезнь быстро распространится, и под угрозой окажется всё поголовье Бурятии, а также соседних регионов.
В Бурятии начнутся выплаты жителям, потерявшим скот
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сообщается, что реконструкция здания под аквапарк уже ведётся
Два завода по переработке отходов построят в Улан-Баторе
Покупать много бананов в супермаркете попросту невыгодно
Из Китая через Бурятию везли чай и семена подсолнечника
Планируется строительство города-курорта мирового класса
Горожан шокировали новые цены на однокомнатные квартиры
Президент гарантировал вывоз на экспорт 9 млн тонн угля из Хакасии, Бурятии и Тувы
Республика вошла в «серебряную» группу рейтинга
Экономика, 11.01.2022
В феврале проиндексируют материнский капитал
Экономика, 11.01.2022
Средства выделяют из резервного фонда
Распоряжение издало правительство России
Татьяна Думнова связывает возможное снижение цен на топливо с победой над коронавирусом
Нынешние цены на капусту жители назвали «конскими»
Эксперты назвали самые «дорогие» вакансии и самые сложные месяцы для поиска работы
Экономика, 29.12.2021
По темпам прироста зарплат ДФО занимает седьмое место в стране