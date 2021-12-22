Субсидии федеральный бюджет выделил 23 регионам
Бурятия получит дополнительные субсидии из федерального бюджета на строительство новых школ, сообщили в правительстве республики. Бурятии согласована заявка на выделение средств на три года: в 2022 году регион получит 1,3 млрд рублей, в 2022 году - 101,3 млн рублей и в 2024 году – 101,4 млн рублей.
- 23 региона подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 49 современных школ и появится более 45 тыс. дополнительных учебных мест. Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов, - сообщает пресс-служба федерального правительства.
Первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ правительство распределило между регионами 43,5 млрд рублей. Второй этап завершился в сентябре. Тогда было распределено более 74 млрд рублей. Уже объявлен следующий отбор, итоги которого будут подведены в начале 2022 года.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников в стране заметно увеличивается. Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».
Бурятия получит 1,5 млрд рублей на строительство школ
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