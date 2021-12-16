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В России предложили начать платить зарплату и пенсию домохозяйкам

В России предложили начать платить зарплату и пенсию домохозяйкам
Экономика,  Фото:pixabay.com
Такое предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил наделять одного из многодетных родителей, занятого домашним хозяйством, зачитываемым в стаж трудовым статусом, сообщает RT.

- Прошу вас рассмотреть возможность введения в Российской Федерации специального трудового статуса для одного из родителей, воспитывающих детей и ведущих домашнее хозяйство, обеспечив их мерами государственной поддержки, в том числе официальным трудоустройством, пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой, равной среднему размеру заработной платы в регионе проживания, при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребёнка до достижения возраста совершеннолетия младшим ребёнком в семье, - цитирует издание обращение Сухарева, направленное вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутат уточнил, что в России достаточно граждан, которые не трудоустроены официально, но ежедневно ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей, отдавая по сути, трудовой деятельности всё своё время и силы.
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