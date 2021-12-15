Между Россией и КНР через Монголию запустят первую часть железной дороги

Запуск запланирован в июле 2022 года



Летом будет запущена первая часть железнодорожной ветки между Россией, Монголией и Китаем. Об этом в интервью «Известиям» заявила глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.



По её словам, в первую очередь будет запущен участок от крупнейшего в мире каменноугольного месторождения Таван-Толгой в пустыне Гоби до станции Зуунбаян.



Через эту станцию пройдёт железная дорога от Эреенцава на российской границе до Ханги на границе с КНР. Это выведет в оборот свыше 30 крупных месторождений полезных ископаемых вдоль ж/д линии, подчеркнула в разговоре министр.



- Эта железная дорога будет обладать пропускной способностью 15 млн т грузов в год и готова уже на 97,6%, а ввод в эксплуатацию планируется в июле 2022 года. Продолжением данного проекта будет строительство железных дорог Зуунбаян–Хуут–Эрээнцав (до границы с РФ - ред.) и Зуунбаян–Ханги (до границы с КНР- ред.), которые станут новой линией железнодорожного сообщения между тремя странами, - цитируют «Известия» главу МИД Монголии.





