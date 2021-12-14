Ранее реконструировали 20 километров дороги
Более 2 млрд рублей выделили на дальнейшую реконструкцию одного из значимых дорожных объектов республики – региональную автомобильную дорогу Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. Реконструкция будет идти в 2022-23 гг, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.
Дорожный ремонт на этой автомобильной дороге стартовал в 2000 году, с тех пор было отремонтировано 276 км, построен мост через реку Баргузин.
А в ноябре этого года были сданы в эксплуатацию 20, 5 км трассы Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. На участке было реконструировано три старых деревянных моста, теперь вместо них - железобетонные.
Кроме того, в районе сёл Макаринино и Адамово установили освещение, обустроили автобусные остановки. Откосы и дорожное полотно укрепили специальными современными материалами.
Ранее общая стоимость реконструкции участка с 271 по 291 км составила 2,1 млрд рублей.
- Здесь было гравийное покрытие, сложное в содержании, оно никого не устраивало, так что для нас это долгожданный объект. 20,5 километров новой дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян выполнены по всем нормативам. Но, мы и дальше будем работать в этом направлении, так в этом году завершается корректировка проектной документации на реконструкцию следующих участков с 291 по 312 км, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
В Бурятии продолжат реконструкцию автодороги в сторону Курумкана
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