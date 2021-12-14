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Из Монголии в Бурятию прилетели первые 97 пассажиров

Из Монголии в Бурятию прилетели первые 97 пассажиров
Экономика,  Фото:Бурятская таможня
Таможенники нашли первые нарушения с багажом пассажиров возобновлённых авиарейсов в Монголию

Пассажирское авиасообщение между Россией и Монголией, прерванное весной 2020 года из-за пандемии, возобновилось 11 декабря. В этот день из Улан-Удэ улетели в столицу Монголии 86 пассажиров. А рейсом из Улан-Батора в Улан-Удэ прибыли 97 человек.

При перемещении багажа через таможенную границу не обошлось без нарушений.

- У одной пассажирки, прибывшей из Монголии, в багаже было обнаружено более 9 кг мяса и около 6 кг молочной продукции без ветеринарных сертификатов. Продукция изъята сотрудниками Россельхознадзора. У другой гражданки таможенники обнаружили лекарственные препараты без разрешительных документов. Их направили на экспертизу, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.


Рейсы будут осуществляться один раз в неделю, по субботам, на комфортабельном воздушном судне Эмбраер 190, вмещающем почти 100 пассажиров.

- После такого продолжительного перерыва прилёт первого рейса из Монголии – знаковое событие. Тем более, что спрос на маршрут достаточно большой, так как в настоящее время границы открыты только для грузовых перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, а открытие воздушных границ на какое-то время станет единственным способом для жителей Бурятии и Монголии пересечь границу, - отметил зампред правительства республики Евгений Луковников.






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